В порту Ейска прогремели взрывы: россияне пожаловались на пожар. Видео

В ночь с 18 на 19 апреля дроны атаковали Краснодарский край России. В частности, в морском порту в Ейске раздавались взрывы, а горожане пожаловались и на "очередную" воздушную тревогу, и на дым в городе.

Местные власти подтвердили воздушную атаку, но утверждают, что она состоялась якобы без последствий. В свою очередь аналитики украинских Osint-сообществ отмечают, что в районе порта произошло возгорание.

"В Ейске в районе морского порта упали обломки БпЛА Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы", – заявили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.

Это отрицают горожане, которые жалуются на дым (которого, как известно, без огня не бывает). Также в регионе жалуются, что по ним "бьют без выходных".

О чем речь

Ейск – административный центр Ейского района Краснодарского края, город расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря, у устья реки Ея (в 247 км к северо-западу от Краснодара).

Ейский морской порт считается "универсальным портом" на Азовском море. Через него ежегодно проходит от 3 до 4,5 млн тонн грузов, в том числе нефтепродукты.

Он играет важную роль в логистике Азово-Черноморского бассейна. Также грузы из Ейского морского порта доставляются в страны Средиземного моря, например, в Египет.

Взрывы в России

Других деталей о том, что случилось в Ейске, пока нет. Но у оккупантов жаловались на дроновые атаки в эту ночь, направленные якобы на Сочи и Геленджик.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшую ночь Силы обороны Украины поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли на территории страны-агрессора России. В результате точных ударов там на всех предприятиях вспыхнули пожары.

Россия ежедневно теряет 100 млн долларов от трудностей с экспортом энергоресурсов. К таким потерям, среди прочего, привела кампания дальнобойных ударов Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры РФ.

