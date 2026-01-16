В подмосковном Воскресенске вспыхнул один из крупнейших в РФ химзаводов: россияне жалуются на першение в горле. Фото и видео

Вечером в пятницу, 16 января, в городе Воскресенск в Московской области РФ вспыхнул пожар на территории одного из крупнейших в стране-агрессоре химических заводов "Воскресенские минеральные удобрения". Предварительно, огонь охватил цех серной кислоты.

Об этом сообщают местные паблики и мониторинговые каналы. Стоит отметить, что это предприятие, в частности, производит взрывчатку для российской армии.

"Этот завод – очень важное звено в цепи производства взрывчатки и обслуживания авиации оккупантов. Следим", – отмечают в сети.

На кадрах с места происшествия можно увидеть густой дым, который расходится с территории завода.

В соседних районах ощущается сильный запах гари с характерным химическим привкусом. Россияне жалуются на першение в горле и резь в глазах.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Орске (Оренбургская область) вечером 14 января произошел взрыв на подстанции, обеспечивающей город электроэнергией. В результате инцидента сначала в части, а затем и во всем Орске пропало электричество.

