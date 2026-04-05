В Москве загорелось военное училище повышенного ранга. Видео

В воскресенье, 5 апреля, в России произошел пожар. Возгорание возникло в здании Московского высшего общевойскового командного училища, откуда эвакуировали людей.

Причины инцидента пока остаются неизвестными. Об этом сообщают российские медиа.

Московское высшее военное командное училище считается старейшим военным учебным заведением Российской Федерации.

Инцидент произошел по адресу улица Головачева, 2 в районе Люблино в Москве. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Об этом свидетельствуют значительные масштабы возгорания и привлечение дополнительных подразделений спасателей. Площадь огня оценивается примерно в 200 квадратных метров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 апреля в Нижегородской области РФ после объявления воздушной тревоги прогремели многочисленные взрывы. Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово.

