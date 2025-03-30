В Москве взорвался автомобиль Aurus Senat, который может принадлежать финуправлению Кремля. Видео

В центре Москвы взорвался лимузин Aurus Senat из автопарка Кремля. На таком же ездит российский диктатор Владимир Путин и другие представители российских властей.

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Соцсети показали видео с горящим авто Aurus Senat. ИзданиеThe Sun отметило, что лимузин стоимостью 330 тысяч евро может принадлежать финансовому управлению Кремля. Инцидент произошел недалеко от здания ФСБ на Лубянке, что лишь усилило подозрения относительно возможных мотивов взрыва.

Пока неизвестно, кто находился внутри и пользовался им, когда произошел взрыв.

Официальной информации нет, но, по предварительным данным, находившиеся в автомобиле не пострадали.

В то же время отмечается, что 72-летний Путин регулярно пользуется такими лимузинами и даже дарил их иностранным диктаторам, в частности, северокорейскому диктатору Ким Чен Ину.

После инцидента с автомобилем Путин приказал усилить меры безопасности. Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) обыскивали канализацию. Их заметили, когда они открывали люки, вблизи места, где Путин выступал.

Во время официальных мероприятий в Мурманске кремлевская охрана обыскивала почетный караул на предмет скрытого оружия или взрывных устройств, когда они ждали, пока кремлевский диктатор возложит венок к Могиле Неизвестного солдата.

Согласно сообщениям СМИ, из их ружей были изъяты магазины, а заглушки вставлены в камеры на фоне острых опасений, что Путину может грозить убийство со стороны собственных войск.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал три страха Путина. Кремлевский диктатор опасается потери контроля над россиянами, потери собственной силы и геополитической изоляции. Чтобы его страхи реализовались как можно быстрее, могут повлиять западные партнеры Украины.

Также украинский лидер недавно предусмотрел, что Путин "скоро умрет, и это факт".

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