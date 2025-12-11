В Москве отменили и задержали почти 200 рейсов из-за массированной атаки дронов: не смог приземлиться самолет с Пашиняном

В ночь на 11 декабря из-за массированной атаки беспилотников на территорию страны-агрессора России произошли масштабные перебои в работе аэропортов Москвы. Из-за ограничений на прием и выпуск рейсов задержали и отменили почти 200 вылетов.

Видео дня

Об этом сообщает ряд российских СМИ. В частности, известно, что из-за ограничений в российской столице не смог приземлиться самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Четыре аэропорта: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, поочередно прекращали работу, из-за этого многие борта отправлялись на запасные аэродромы, в частности в Петербург.

В Шереметьево отложили более полусотни рейсов в Шэньчжэнь, Екатеринбург, Минск, Стамбул, Челябинск, Омск и другие города, еще 55 рейсов отменили. Во Внуково с полуночи задержали 54 вылета, а 9 рейсов, в том числе в Стамбул, Ереван и Санкт-Петербург, были отменены. В Домодедово в течение ночи отложили 17 рейсов и отменили 1 в сторону Казани. Аэропорт Жуковский задержал 4 рейса и 1 аннулировал. Из-за массовых задержек жители страны-агрессора ночевали в терминалах.

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве. После почти часа ожидания разрешения на посадку воздушное судно перенаправили в Пулково.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 11 декабря, в Новгородской области РФ было неспокойно. Взрывы прогремели в Великом Новгороде, под ударом БПЛА там был химический завод ПАО "Акрон". По целям пыталась работать вражеская ПВО, однако дроны все же попали в цель. На предприятии вспыхнул пожар.

Также стало известно, что дроны посетили Смоленскую область РФ. Серия мощных взрывов прогремела в городе Дорогобуж. Целью атаки стало предприятие ПАО "Дорогобуж", а также, вероятно, соседняя ТЭЦ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!