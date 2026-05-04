В Москве отключат даже СМС до 9 мая: появились новые данные об ограничениях

В Москве с 5 по 9 мая временно ограничат мобильную связь. В частности могут не работать даже СМС-сообщения. Жителей российской столицы об этом уже предупредили операторы.

Об ограничениях сообщили мобильные компании, в частности "Билайн", который сделал рассылку соответствующих сообщений абонентам. Информация также появилась в медиа.

Операторы сообщили пользователям о возможных перебоях в работе мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. В сообщениях абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi, чтобы иметь доступ к сети.

Ранее сообщалось, что ограничения могут охватить не только центр Москвы, но и территорию в пределах МКАД (кольцевая автомагистраль длиной, проходящая по административной границе города). Также не исключается, что могут не действовать даже так называемые "белые списки".

Такие меры вводят накануне парада 9 мая на Красной площади. В этом году мероприятие состоится без военной техники, в нем будут участвовать только пешие колонны. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с "террористической активностью Киева" и тем, что год не является юбилейным.

Подобные ограничения связи в Москве применяют не впервые. В частности, интернет уже выключали во время подготовки к параду в предыдущие годы, а также фиксировали масштабные сбои в работе операторов по всей России.

Напомним, накануне парада Россия сосредоточила значительную часть систем противовоздушной обороны вокруг Москвы, где система не только усилена, но и перенасыщена. Поэтому защита других регионов страны-агрессора значительно ослабла.

Известно, что в российскую столицу стягивают дальнобойные комплексы ПВО С-400. Их, очевидно, планируют использовать для прикрытия парада по случаю 9 мая на Красной площади.

Также OBOZ.UA сообщал, по словам президента Владимира Зеленского, на российский парад могут "посетить" украинские дроны.

