В Москве обнаружили мертвым генерал-майора ФСБ в отставке: говорят о самоубийстве

В России продолжается "мор" среди высокопоставленных силовиков. В Москве 20 августа нашли мертвымгенерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева, он якобы совершил самоубийство.

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Он был руководителем компании, поставляющей софт и оборудование для российских силовых структур, в том числе, для минобороны государства-агрессора Об этом пишут российские СМИ.

Что известно

Согласно сообщениям российских СМИ, тело 83-летнего Игоря Лаптева, генерал-майора ФСБ в отставке, обнаружили в его квартире на Верхней Красносельской улице накануне, 20 августа.

"Он покончил жизнь самоубийством", – утверждают пропагандисты из "Московского комсомольца", которые первыми сообщили о смерти бывшего высокопоставленного силовика.

Пропагандисты не забыли упомянуть, что Лаптев участвовал агрессивной войне СССР с Афганистаном, затем долгое время служил в ФСБ, где "занимался вопросами информационной безопасности".

Успел Лаптев поработать в налоговой полиции, и даже занимал пост заместителя министра РФ по налогам и сборам.

С 1998 года возглавлял совет директоров компании "Информтехника и Связь", позже вошедшей в группу компаний "Информтехника".

"Московский комсомолец" постеснялся сообщить, чем занималась компания Лаптева. За него это сделало оппозиционное российское издание "SOTA"

"Компания производит компьютерный софт и оборудование. В качестве крупнейших ее контрагентов в открытых базах перечислены минобороны, МВД, телефонная станция Санкт-Петербурга и др", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что в ДТП в Москве погиб топ-менеджер российского банка, услугами которого активно пользовались в Крыму.

Кроме того, в начале августа в российской столице похоронили новоназначенного генерала.

Он мог погибнуть в результате взрыва в ресторане, где отмечал свой юбилей командующий ВКС РФ.

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