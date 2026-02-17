В Ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры: есть жертвы. Фото

Во Всеволожском районе произошел взрыв в здании военной комендатуры. Под обломками оказались по меньшей мере четверо военнослужащих. К ликвидации последствий инцидента привлекли экстренные службы.

После инцидента здание претерпело частичные разрушения. О взрыве сообщает российское медиа.

Взрыв произошел в городе Сертолово Ленинградской области. В результате обрушения погибли по меньшей мере три человека. Часть здания обвалилась на втором и третьем этажах, что повлекло значительные разрушения внутри объекта. Под завалами, по предварительной информации, могут оставаться люди.

Информацию о чрезвычайном происшествии официально подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметив, что инцидент произошел на территории воинской части, где расположено здание военной полиции.

По поручению губернатора к ликвидации последствий взрыва привлекли силовые структуры, а также подразделения МЧС России и региональной пожарно-спасательной службы "Леноблпожспас".

Спасатели проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы. Причины взрыва пока не установлены – их выясняют следователи и силовые органы.

