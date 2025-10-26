В Кремле паника: Путин испугался возможного переворота – The Telegraph

ФСБ России обвинила бывшего олигарха Михаила Ходорковского и 22 членов Антивоенного комитета в попытке переворота. Аналитики считают это проявлением страха и уязвимости путинского режима, который оказался под давлением экономических проблем, санкций и протестных настроений.

По данным The Telegraph, российская спецслужба заявила, что Антивоенный комитет, созданный для противодействия войне против Украины, якобы готовит"насильственный захват власти". Сам Ходорковский, который находится в изгнании в Лондоне, назвал это обвинение "ложью". Эксперты говорят, что Кремль демонстрирует признаки паранойи и нервного поиска врагов.

"Это говорит нам о том, что Кремль впадает в панику. Путин ищет врагов, чтобы попытаться укрепить свой режим", – объяснил Джон Хербст, директор Евразийского центра Atlantic Council.

Экономическое давление и страх переворота

Российская экономика начала шататься. По данным министра экономики Максима Решетникова, страна стоит "на грани рецессии", а банковская система захлебывается от долгов оборонных предприятий. По оценкам Гарвардского аналитика Крейга Кеннеди, около 190 миллиардов долларов российских кредитов выдано компаниям оборонного сектора без надлежащих проверок. "Это темное болото долгов, и никто не знает, сколько из них обанкротится", – предупредил он.

Уровень кредитных ставок в России достиг 16,5%, а крупные банки, например Сбербанк, уже говорят о проблемах с возвратом займов. По данным Bloomberg, по меньшей мере три банка готовятся просить о помощи Центробанк.

"Если вспомнить опыт прошлых кризисов в России, то с банками все происходит очень внезапно. Все кажется нормальным, пока они вдруг не обнаруживают, что на них нахлынула лавина неработающих заемщиков", – отметил бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов.

Протесты, дроны и санкции

На фоне экономических проблем растет общественное недовольство. В Санкт-Петербурге сотни людей пели запрещенные песни с призывами свергнуть Путина. Тем временем украинские дроны уничтожили уже 21 из 38 крупных нефтеперерабатывающих заводов России, что привело к дефициту топлива и очередям на заправках.

Дополнительное давление оказали новые санкции США, введенные президентом Дональдом Трампом против двух крупнейших российских нефтяных компаний. После этого Индия и Китай сократили закупку российской нефти, лишив Москву основного источника дохода. "Впервые за три с половиной года Россия действительно чувствует боль", – сказал эксперт Chatham House Тимоти Эш.

FSB открыла дело против Ходорковского после того, как ПАСЕ создала платформу для диалога с российской оппозицией в изгнании. Сам Ходорковский заявил, что обвинения свидетельствуют о"тревоге Кремля относительно передачи власти". "Если Путин умрет завтра, у России нет очевидного преемника", – подчеркнул он.

Политологи считают, что Кремль использует старую тактику – запугивания, обвинения в "заговорах Запада" и усиление репрессий. "Это классическая реакция, когда власть чувствует угрозу со стороны общества", – отметил Милов.

Удар Трампа по Путину

Президент США Дональд Трамп нанес болезненный удар по Кремлю в самый уязвимый момент. После лет сближения с Москвой он резко сменил тон, поставив Россию перед экономическим шоком. Ранее Трамп хвастался "очень тесными отношениями" с Путиным, приглашал его на саммит в Аляску и критиковал Зеленского за якобы препятствия мирному соглашению. И теперь риторика изменилась – глава Белого дома требует от Москвы "наконец закончить эту войну", намекая на проблемы с бензином в самой России.

Перелом произошел после провала переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Москва отказалась от прекращения огня на текущих позициях, и запланированную встречу Путина с Трампом в Будапеште отменили. Вскоре министр финансов США Скотт Бессент объявил санкции против двух главных российских нефтяных гигантов – "Роснефти" и "Лукойла". Это стали первые санкции администрации Трампа против РФ за его второго президентского срока.

Вашингтон также пригрозил ограничениями международным банкам, которые обслуживают российские энергетические платежи, чем увеличил риски для главных покупателей – Китая и Индии. После объявления санкций цены на нефть выросли на 7%, ведь китайские государственные компании приостановили закупки морской нефти, а индийские НПЗ резко сократили импорт. Но выгодным для России это не стало – избыток предложения на рынке сдерживает рост цен, а баррель Brent остается ниже более чем на 13% с начала года.

Санкционный момент истины

Новые санкции затронули около трех миллионов баррелей нефти ежедневно – почти половины российского экспорта. По оценке аналитиков Oxford Economics, Москва и в дальнейшем будет пытаться продавать нефть, но будет вынуждена делать это по более низким ценам. "Ветер изменил направление", – отмечает Том Китинг из Центра финансов и безопасности RUSI, подчеркивая, что этот момент может стать критическим для российской экономики.

Ослабление России может побудить Трампа усилить давление. Ранее он оправдывал стремление заставить Украину к компромиссу тем, что "Россия все равно победит". Но теперь ситуация выглядит иначе – именно Путин оказался без карт в руках. По словам бывшего американского дипломата, Трамп, который "любит победителей", видит, что Кремль проигрывает экономическую игру.

Ходорковский считает, что сильное давление на Россию – единственный способ приблизить конец войны. "Все уступки Путину уже сделаны. Теперь время Трампу играть роль "плохого копа" – сказал он. И, похоже, именно так и происходит: американский президент целенаправленно доводит российскую экономику до предела.

"Вдруг эта экономика просто обвалится", – заявил Трамп, обращаясь к журналистам в Белом доме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп официально отменил встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. Главной причиной могло стать упрямство Путина, которое начинает раздражать главу Белого дома. В то же время и сам Путин боялся авиаперелета в Европу, который мог представлять угрозу для его жизни. Что дальше? Рассчитывать на более жесткую позицию Трампа в отношении Кремля не стоит, но роль Европы в обуздании агрессора может существенно возрасти.

