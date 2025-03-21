Взорвались новые резервуары: пункт перевалки нефти в Краснодарском крае продолжает пылать, дым виден издалека. Видео

В Краснодарском крае РФ продолжается пожар на пункте перевалки нефти "Кавказская". Там взорвались новые резервуары: пламя и черный дым, поднимающиеся над местом пожара, видны издалека.

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Россияне выкладывают огромное количество новых видео с места событий. На это обратил внимание бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"НПП "Кавказская" в Краснодарском крае загорелся с новой силой. Взорвались новые резервуары", – отметил он.

Российское издание "Медуза" подтверждает по меньшей мере один новый взрыв на нефтебазе вблизи станицы Кавказской.

"Причиной взрыва стала разгерметизация горящего резервуара. В результате пострадали двое пожарных, их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения", – говорится в сообщении.

Издание напоминает, что пожар на нефтебазе вблизи станицы Кавказской вспыхнул после атаки украинских дронов два дня назад. С тех пор потушить огонь россиянам не удается. По состоянию на утро 21 марта площадь пожара составила 10 тыс. кв. м. В тушении пожара задействовано более 450 человек и 181 единица техники.

А вот российские власти утром 21 марта утверждают, что площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае якобы сократилась в два раза – с 10 до 5 тыс. кв. м. Заявление цитирует российское издание ASTRA. Журналисты также отмечают, что минувшей ночью "нефтебаза взорвалась", а местным жителям администрация Кавказского района Краснодарского края рекомендовала не выходить на улицу.

Тем временем россияне активно снимают на видео охваченный огнем объект. По состоянию на 6 утра по киевскому времени никаких признаков того, что пожар пошел на убыль, судя по видео в сети, не наблюдается.

Напомним, в ночь на 19 марта в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что дроны атаковали пункт перевалки нефти. Он расположен недалеко от города Кропоткин в Краснодарском крае. Это немаловажный объект, предназначенный для транспортировки российской нефти на экспорт. Пункт включает железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод к НПС-6 "Кропоткин", входящий в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Сначала местные власти сообщали о том, что пожар возник на площади 20 кв. м. Однако довольно быстро пламя охватило другие резервуары.

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