В Краснодарском крае произошел пожар на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома. Спутниковое фото

В Краснодарском крае России днем в пятницу, 16 мая, произошел пожар на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома "Кущевская". Возгорание зафиксировали спутники NASA.

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На это обратил внимание Telegram-канал "Крымский ветер". Мониторинговая группа сообщества увидела данные о пожаре на сервисе FIRMS американского космического агентства NASA.

"Кущевская" – военный аэродром страны-агрессора, расположенный на окраине одноименной станицы. Там, согласно информации из открытых источников, дислоцируется 195-я учебная авиабаза второго разряда и базируются самолеты Як-130, Л-39, МиГ-29, Су-27, Су-34.

Пожар произошел около 12:00 по местному времени. Спутник определил точку возгорания прямо на взлетно-посадочной полосе.

Координаты – 46.5363, 39.54856. В росСМИ информации о том, что именно горело, нет.

19 мая 2024 года беспилотники Службы безопасности Украины атаковали аэродром "Кущевская". Тогда был уничтожен истребитель Су-27 и поврежден Су-34.

Как ранее писал OBOZ.UA:

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