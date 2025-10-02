'В Киеве должны задуматься': Путин пригрозил ударом по украинским АЭС

Российский диктатор Владимир Путин 2 октября заявил, что в ответ на удары по Запорожской АЭС страна-агрессор Россия может нанести "зеркальные" удары. Зеркальными он считает российские удары по другим атомным станциям Украины.

Причем главарь Кремля признал, что Украина не бьет непосредственно по ЗАЭС. Об этом Путин рассказывал в так называемом дискуссионном клубе "Валдай".

"Украина продолжает наносить удары по району Запорожской атомной станции, хотя по самой станции ударов нет. Однако в Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской станции", – в частности, сказал он.

По его словам, "удары Украины по Запорожской станции являются очень опасной практикой", которую "лучше прекратить".

Также главарь Кремля добавил, что "отказ Европы от российского газа привел к подорожанию продуктов и обеднению населения ЕС".

Что предшествовало

23 сентября, в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Этот блэкаут стал десятым за время оккупации АЭС россиянами.

Страна-агрессор РФ заявила, что потеря отключения внешнего энергоснабжения на ЗАЭС произошло якобы в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. А ремонтировать ветку электропередачи якобы опасно из-за возможных новых ударов ВСУ.

Что утверждают эксперты

В свою очередь эксперты McKenzie по заказу международной организации Greenpeace оценили район возле "поврежденной" опоры линии электропередач, которая расположена в 1,9 км к северо-востоку от границы с энергоблоком №6 Запорожской АЭС.

В McKenzie утверждают, что в районе вокруг опор и сети линий электропередач в этой части станции нет никаких признаков воронок – ни новых, ни старых. Более того, даже анализ более широкой территории не подтверждает заявления об украинских обстрелах в районе ЗАЭС.

Также эксперты констатируют: поскольку ЛЭП до сих пор стоит, потенциально ремонт должен быть относительно простым.

Таким образом, можно утверждать, что произошло умышленное отключение атомной электростанции российскими захватчиками от украинской энергосистемы. А несогласие на ремонт и восстановление внешнего питания станции является "умышленным саботажем" со стороны оккупантов, уверяют эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас ЗАЭС работает исключительно на аварийных дизельных генераторах, резервного топлива для которых осталось уже меньше, чем на 10 дней. В МАГАТЭ утверждают, что ведут переговоры с Украиной и Россией для содействия ремонту поврежденной ЛЭП и скорейшего восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.

