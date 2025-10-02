'Намеренный саботаж со стороны России': в Greenpeace подтвердили, что Украина не обстреливала линии электропередач к ЗАЭС

В районе вокруг опор и сети линий электропередач Запорожской атомной станции нет никаких доказательств военных ударов. Это является свидетельством умышленности отключения атомной электростанции российскими захватчиками от украинской энергосистемы. Также это доказывает, что несогласие на ремонт и восстановление внешнего питания станции является "умышленным саботажем" со стороны оккупантов.

Об этом заявила известная природоохранная организация Greenpeace. В организации ссылаются на выводы компании McKenzie Intelligence Services.

В частности, военные эксперты по дистанционному зондированию MIS проанализировали спутниковые снимки высокого разрешения от 26 сентября 2025 года, предоставленные Greenpeace Украина. В своем отчете эксперты заявляют, что по месту расположения ветки электропередач не было зафиксировано никаких обстрелов или атак.

Что предшествовало

23 сентября, в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Этот блэкаут стал десятым за время оккупации АЭС россиянами.

Внешнее питание нужно любой АЭС, даже если она не работает. Без такого питания реакторы станции могут взорваться.

Страна-агрессор РФ заявила, что потеря отключения внешнего энергоснабжения на ЗАЭС произошло якобы в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. А ремонтировать ветку электропередачи якобы опасно из-за возможных новых ударов ВСУ.

Что утверждают эксперты

Эксперты McKenzie оценили район возле "поврежденной" опоры линии электропередач, которая расположена в 1,9 км к северо-востоку от границы с энергоблоком №6 Запорожской АЭС. В McKenzie утверждают:

Вертикальные решетчатые опоры линии 750 кВ остаются на месте и стоят вертикально . Также видно, что горизонтальная балка все еще соединяет эти две вертикальные опоры ;

. Также видно, что горизонтальная балка ; Опора с подвесной конструкцией также остается на месте . Она до сих пор стоит, а следовательно, потенциально ремонт должен быть относительно простым ;

. Она до сих пор стоит, а следовательно, потенциально ; В районе вокруг опор и сети линий электропередач в этой части станции нет никаких признаков воронки — ни новых, ни старых;

Более того, даже анализ более широкой территории не подтверждает заявления об украинских обстрелах в районе ЗАЭС.

Призыв "зеленых"

В Greenpeace обращают внимание: политика Украины заключается в том, чтобы не наносить военные удары по атомным электростанциям. То есть, утверждение захватчиков, что проводить ремонт опоры якобы слишком опасно также не соответствует действительности.

"Россия использует оккупацию Запорожской атомной электростанции как тактическое и стратегическое оружие против Украины и Европы. Саботируя ремонт последней линии электропередач к станции, они намеренно создают кризис, чтобы использовать угрозу ядерной катастрофы для достижения политического влияния. Их действия должны быть остановлены", – заявил эксперт Greenpeace по вопросам радиации и ядерной энергетики Ян Ванде Путте.

Эксперт отдельно призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси "четко заявить, что планы России по перезапуску любого реактора на ЗАГСе неприемлемы", а единственным путем к устранению угроз ядерной безопасности "является завершение российской оккупации".

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас ЗАЭС работает исключительно на аварийных дизельных генераторах, резервного топлива для которых осталось на 10 дней. В МАГАТЭ утверждают, что ведут переговоры с Украиной и Россией для содействия ремонту поврежденной ЛЭП и скорейшего восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.

