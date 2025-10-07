В Екатеринбурге жарко: загорелась крыша завода, где изготавливают оборудование для АЭС и ТЭЦ. Фото, видео

Вечером 7 октября в России в Екатеринбурге, на территории промышленной зоны микрорайона Эльмаш, произошел сильный пожар. Огонь охватил крышу одного из производственных корпусов. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные расчеты и экстренные службы города.

По данным местных пабликов, площадь возгорания достигла примерно 1000 квадратных метров. Пламя было видно издалека, а над районом поднимался густой черный дым.

В пресс-службе российского МЧС уверяют, что возгорание произошло не непосредственно на Уральском турбинном заводе, а на соседнем складе в промзоне на улице Фронтовых Бригад. На момент публикации информации о пострадавших не было.

"На территории промышленной площадки горит кровля складского здания. Пожар тушат 12 единиц техники и 30 спасателей", – сообщили журналистам в ведомстве.

На самом заводе заявили, что инцидент не связан с их деятельностью – возгорание произошло на мебельном предприятии рядом.

Сейчас официальные службы выясняют причины возгорания. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неисправности электрооборудования или короткого замыкания.

Завод, возле которого произошел пожар, специализируется на производстве конденсационных и теплофикационных турбин, а также модернизации энергетического оборудования. Именно поэтому инцидент вызвал резонанс – предприятие является стратегическим объектом для российской энергетики.

