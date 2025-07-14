В Чечне показали странное видео с Кадыровым на фоне слухов о его болезни: что не так с кадрами

В Чечне опубликовали странный ролик с главой республики Рамзаном Кадыровым, слухи о тяжелой болезни которого ходят уже несколько лет. На видео показана его встреча с начальником местного управления ГАИ Идрисом Черхиговым. Сам ролик длится 35 секунд, а Кадырова в нем показывали всего 2 секунды.

Видео дня

В этих двух секундах глава Чечни смотрит в одну точку и безэмоциально говорит на чеченском языке. Все остальное время показывают Черхигова, гербы РФ и Чечни, портреты российского диктатора Путина и Ахмада Кадырова.

Также на кадрах можно увидеть помощников Кадырова – Умера Даудова и Ахмеда Дудаева.

Российское оппозиционное издание "Агенство. Новости" обратило внимание на то, что после 8 апреля Кадыров лишь один раз (4 июля) лично проводил совещания. Глава Чечни тогда оправдывался, что это якобы не связано с состоянием его здоровья.

Он объяснял, что "если система хорошо поставлена, то нет необходимости проводить каждый день совещания".

Ранее СМИ писали, что еще в 2019 году Кадырову якобы поставили диагноз "некроз поджелудочной железы". Однако в 2024 году его состояние якобы стабилизировалось.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая 2025 года Кадыров впервые обнародовал видеообращение, в котором его собственный голос заменил дикторский. В новом ролике он появляется в кадре, но текст за него читает профессиональный диктор.

На предыдущем видео от 22 мая Кадыров лично инспектировал стройки в Грозном, однако выглядел уставшим, говорил отрывисто и очень тихо. Это лишь усилило впечатление о его неудовлетворительном состоянии.

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