В Белгороде прогремел взрыв на объекте энергетики: в городе погас свет. Фото и видео

Вечером в понедельник, 6 июля, в российском Белгороде снова раздались взрывы. По городу был нанесен ракетный удар, под прицелом оказалась энергетика.

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Россияне делились кадрами атаки в сети. После взрыва возник пожар на электроподстанции "Западная", в небо поднялся столб дыма.

Это привело к тому, что в некоторых районах Белгорода начались перебои с электричеством. Часть объектов водоснабжения также осталась без электроэнергии.

Местные власти заявляют, что специалисты оценивают ситуацию и уже приступили к подключению резервных источников питания, чтобы как можно быстрее восстановить работу системы.

Также в Белгороде под ракетным ударом оказался аэропорт. После поражения на территории объекта возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, удар Сил обороны Украины по Белгороду и другим населенным пунктам региона 3 июля в России назвали самым масштабным за все время войны, развязанной РФ. Атака была направлена на "объекты жизнеобеспечения".

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