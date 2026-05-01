Медведев дал "сигнал" относительно планов России на Украину после разговора Путина с Трампом – ISW

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным с рядом странных заявлений выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал конфликт между Россией и Западом "экзистенциальным" и подчеркнул, что продлится он на протяжении поколений.

Медведев также повторил мантру о "целях "СВО будут достигнуты" и заявил, что победа РФ в войне с Украиной позволит ей решить экономические, демографические и социальные проблемы. Что именно сказал Медведев, что на самом деле стоит за его заявлениями и возможно ли мирное соглашение с Москвой, проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Что заявил Медведев

Экс-президент РФ сделал ряд заявлений о войне России против Украины на следующий день после разговора Трампа и Путина, состоявшегося 29 апреля. "Площадкой" для этого он выбрал федеральный образовательный марафон "Знания. Первые".

В своей речи Медведев отметил преданность РФ своим военным целям в Украине и заявил, что Россия находится в конфликте с Западом, который является "вопросом существования" для Москвы и не закончится "в течение одного поколения".

В "главные геополитические соперники" России Медведев записал США.

Высказался заместитель секретаря российского Совбеза и относительно войны против Украины. Медведев мечтает о победе агрессора в этой войне, и считает, что победа принесет стабильность России и позволит ей решить свои экономические, демографические и социальные проблемы.

Также российский чиновник отверг способность Соединенных Штатов быть посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией.

"Медведев часто делал странные заявления, которые представляют более экстремальные взгляды, чем сам Кремль готов публично демонстрировать, и его формулировка этих заявлений через день после телефонного разговора Путина и Трампа, вероятно, имеет целью сделать ложные утверждения Путина о ситуации на поле боя и якобы неизбежность победы России рациональными по сравнению с заявлениями западных политиков", – подвели определенный итог аналитики.

Какие сигналы посылает Москва

В ISW считают, что заявления Медведева, вероятно, имеют целью подкрепить для россиян оправдание Кремля для продолжения войны в Украине. К таковым относится утверждение, что Соединенные Штаты являются противником, а Россия ведет экзистенциальную войну против Запада. Также российскому населению продолжают пытаться "скормить" ложь, что Россия якобы достигает и продолжит достигать всех своих военных целей.

Эти нарративы – о "целях "СВО", которые "будут достигнуты", так или иначе распространяют и другие российские топ-чиновники – с более сдержанной на фоне Медведева риторикой.

Так, например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров постоянно подчеркивает необходимость устранения так называемых "коренных причин" войны в Украине – как предпосылки для долгосрочного мирного соглашения. Под этим словосочетанием Кремль маскирует свои максималистские требования к Украине. Только в апреле Лавров повторил это несколько раз, последний раз – 30 апреля.

