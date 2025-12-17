В России похвастались созданием сверхзвукового авиалайнера: первые испытания уже завершены. Фото

В России заявили о завершении первого этапа исследований по созданию сверхзвукового гражданского авиалайнера нового поколения. Речь идет о демонстраторе комплекса технологий "Стриж", в рамках которого испытали новую компоновку силовой установки и двигатель, адаптированный для сверхзвукового режима. По заявлениям разработчиков, результаты исследований подтвердили заявленные характеристики и соответствие техническому заданию.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). Работы выполнялись в рамках государственных контрактов при координации НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского".

Как отмечается, этап исследований охватывал разработку и испытания ключевых элементов будущего сверхзвукового лайнера. Для проверки технологий ЦАГИ работал в кооперации с Объединенной авиастроительной корпорацией, компанией "ОДК-Климов" и Центральным институтом авиационного моторостроения. Заказчиком исследований выступало Министерство промышленности и торговли РФ.

Одной из основных инноваций стала верхняя схема размещения силовой установки на планере. По замыслу разработчиков, такое инженерное решение должно уменьшить уровень звукового удара при полете на сверхзвуковых скоростях, что считается одной из ключевых проблем гражданской сверхзвуковой авиации. На первом этапе специалисты проанализировали и изготовили модели элементов силовой установки, состоящей из двух двигателей с собственными воздухозаборниками и плоскими реактивными соплами с косым срезом. В ЦАГИ заявили, что такой тип сопла впервые применили в отечественной практике. После этого модели прошли серию испытаний в аэродинамических трубах института.

Следующим шагом стали стендовые испытания двигателя РД-93МС, разработанного и адаптированного компанией "ОДК-Климов" для использования в демонстраторе. При изготовлении сопла применили комбинированные технологии, в частности лазерное спекание, сварку и фрезеровку. Также использовалась специальная система шумопоглощения, созданная в ЦАГИ для снижения шума на взлетных режимах.

По итогам испытаний в ЦАГИ заявили, что тяговые характеристики двигателя соответствуют требованиям технического задания. Генеральный директор института Кирилл Сыпало назвал сверхзвуковую гражданскую авиацию стратегически важным направлением и отметил, что проведенные исследования, по оценке разработчиков, подтвердили технологическую способность России продолжать работы в этом направлении.

