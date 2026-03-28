'Тупые и ненужные': Путин приказал ограничить прокат иностранных фильмов в России

Российский диктатор Владимир Путин поручил ограничить доступ иностранных фильмов к прокату в РФ. Это произошло после его заявлений о том, что часть зарубежного кино является "тупыми и ненужными" и якобы "вредит зрителю". Инициативу озвучили публично, а ее дальнейшую реализацию уже обсуждают в российском информационном пространстве.

Информацию о соответствующем заявлении и решении распространил Центр противодействия дезинформации. Там также обратили внимание, что цитаты Путина активно подхватили российские пропагандистские медиа и страницы в соцсетях.

В сообщениях отмечается, что такая риторика подается как "дерзкая и жесткая" позиция, которая якобы демонстрирует силу и "заботу о национальных интересах".

Жесткая риторика Кремля

Реакция информационного пространства в России оказалась довольно предсказуемой. Пропагандистские ресурсы массово транслируют заявления руководства страны, усиливая акценты на "защите зрителя" и борьбе с иностранным влиянием. И такая подача находит отклик у части аудитории, ведь ее подают как проявление заботы государства.

В то же время ограничение доступа к иностранному кино сопровождается продвижением лент, которые соответствуют государственному нарративу. Кинопространство постепенно меняется, и акценты смещаются в сторону контролируемого контента. Это происходит параллельно с публичными заявлениями о якобы вреде иностранных фильмов.

Ограничения и последствия

Решение об ограничении проката иностранного кино предусматривает сужение выбора для зрителей и изменения в работе кинопрокатчиков. Самое важное – именно определение, какой контент допустим, фактически концентрируется на уровне государственной власти. И это влияет на весь рынок, от дистрибьюторов до кинотеатров.

Такие инициативы уже сопровождаются информационной кампанией, где подчеркивается необходимость "очистки" культурного пространства. В результате иностранные фильмы вытесняются, а взамен растет доля продукции, соответствующей официальной позиции. Это, в свою очередь, формирует новые условия для зрителя и меняет саму структуру кинорынка в России.

