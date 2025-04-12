Российская пропаганда создала культ вокруг провальной спецоперации кафиров "Поток" в Курской области РФ. Газовая труба "Уренгой – Помары – Ужгород" стала объектом поклонения и источником фейковой славы армии РФ.

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Военные диктатора Владимира Путина буквально ползли по газопроводу в Курской области, чтобы зайти в тыл позиций Сил обороны Украины, а впоследствии из него совершили героическую легенду, интерактивный мемориал и даже объект поклонения, которому посвящают песни. Подробно об этом рассказали во влаге SPRAVDI Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В марте 2025 года российские войска попытались прорваться к украинским позициям возле Суджи, ползая через газопровод "Уренгой — Помары — Ужгород". Чтобы обойти позиции ВСУ и не попасть под дроны, штурмовые группы россиян решили продвигаться по трубе, через которую российский газ еще недавно шел в Европу. План этой операции, ее цель, реализация и итоги вызывают множество вопросов и сомнений.

"Очевидно, в Кремле очень хотели показать очередную уникальную военную операцию и порадовать победой его великих начальников и рядовых россиян", — отметили в SPRAVDI. Этот эпизод быстро превратился в очередную пропагандистскую выдумку под названием спецоперация "Поток".

Россияне создали миф о героическом продвижении через 15 километров трубы, избегая украинских дронов. В ход пошли эмоциональные видео, песни, торжества и даже визит Путина в военной форме в Курскую область.

Как труба стала символом "победы"

Несмотря на неудачу на поле боя, российская пропаганда начала романтизировать этот "подвиг", мол, солдаты "самоотверженно" и "героически" ползли сквозь темноту, грязь и токсичные испарения. Чтобы закрепить "успех" операции "Поток", в Екатеринбурге даже установили копию части трубы (не все 15 км, а всего 16 метров), превратив ее в интерактивную зону для всех желающих пройти "маршрут героев".

На открытие прибыли Z-звезды, в частности Вика Цыганова, известная песней о ПВК "Вагнер". И даже церковь присоединилась — местный митрополит публично благословил этот подвиг, призывая брать пример с военных.

Легенда с побочными эффектами

Пока пропагандисты создавали культ, российские врачи били тревогу. Медики заявили о серьезных поражениях дыхательной системы у участников "трубного рейда", которые несколько дней дышали вредными испарениями и токсичными веществами.

Рентгеновские снимки показали патологии, которых не было даже у людей с хроническими заболеваниями, и никто не знает, как точно лечить тех, кто несколько дней дышал остатками смеси.

В то же время, российские военкоры переключились с "подвигов" на истерики. Они начали размещать рентгены легких участников "трубной операции", перепрыгивая из прославления героев на соболезнование жертвам, а затем прыгая назад.

Впоследствии они потребовали привлечь к ответственности тех, кто организовал этот неудачный штурм с трубой, но сами остались виновными. Военкоры также рассказывали о тех, кого оставили умирать в этом же газопроводе: кто был ранен, а кто отравился токсичными веществами. При этом "трубный культ" спровоцировал внутренний раскол между самими пропагандистами, потому что возмущение из-за реального положения вещей спровоцировал исключение из "списка доверия".

"Никому нельзя мешать строить российский государственный миф", – подчеркнули эксперты.

Фэйк, взошедший за "героизм"

Операция "Поток" стала ярким примером того, как в России из неудачи создают миф о "победе" и масштабируют абсурд, чтобы россиянам показать "героизм" своих солдат и успехи.

"Россияне рожают "победу" из ничего – от "героев Гостомеля" до "трубного культа"", – отметили в SPRAVDI.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как операция "Труба" завершилась полным провалом и катастрофой для россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала украинской операции в Курской области ГИС "Суджа" находилась под контролем ВСУ. Несмотря на боевые действия, все это время через объект продолжался транзит газа в Европу.

28 марта в Курской области РФ российская армия снова атаковала газораспределительную систему "Суджа", но враг еще раз попытался переложить вину за ЧП на Украину, но его ложь была разоблачена.

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