Путин с Лукашенко – Уиткофф подождёт?

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или Три причины сегодняшнего визита 70-и летнего беларуса к кремлёвскому царю

Украина согласилась на тридцатидневное перемирие. В Вашингтоне заявили о скорой встрече их представителей с московским руководством. Спецпосланник Президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, вероятнее всего, находится по дороге в Москву, его самолет вылетел из Катара. И в это же время Владимир Путин срочно вызывает Александра Лукашенко к себе на ковер. Приглашение пришло два дня назад — как раз по завершении американо-украинских переговоров. Примечательно также, что предыдущий визит был ещё до "выборов 2025" года. То есть Москва демонстрировала прохладное отношение к человеку, заявившему о начале его нового срока президентства в Беларуси.

К описанному набору фактом, можно добавить ещё несколько тезисов, свидетельствующих о том, что Москва выбирает место и время исходя из своих задач:

Пресс-секретарь Путина и представители МИД Российской Федерации уже заявили что Путин, вероятнее всего, озвучит свою позицию по входу в перемирие в российско-украинской войне именно на пресс конференции с Лукашенко.

Визит "первого лица" может стать поводом для внезапной "занятости" ключевых переговорщиков в окружении Путина. То есть Уиткоффу, возможно, придётся "подождать", а о требованиях РФ он узнает буквально за несколько минут до встречи — из трансляции брифинга Путина и Лукашенко.

Песков заявил, что Лукашенко ожидают "очень-очень субстантивные переговоры".

Возникает естественный вопрос о целях и характере данного визита.

И я тут вижу сразу три ключевых направления. Каждое из которых имеет возможный результат в сфере реализации политических задач Кремля на ближайшее время. Начать стоит с далёких от внутрибеларуских тем:

Китайский фактор. Александром Лукашенко и его ближайшим окружением еще в начале 2025 года был анонсирован официальный визит в Пекин . Который пока не состоялся. И если первый перенос был вызван объективными причинами (скажем так, показаниями медиков ), то отсутствие информации о приглашении поднебесную на протяжении всего февраля и первой декады марта может свидетельствовать об очередной попытке официального Минска саботировать выполнение условного "домашнего задания" от Пекина. Хотя, ради справедливости, некоторые подвижки есть. Путь и с опозданием, но проведена ротация правительства. Где премьером стал человек, старт карьеры которого можно связать с негласной поддержкой "земляка" от покойного министра Макея. Кроме того, визит Лукашенко в Москву ДО визита в Пекин является демонстрацией приоритетности отношений. Примечательно, что Си намеревался играть в ту же игру — пригласить Лукашенку в Пекин ещё ДО "выборов 2025". То есть продемонстрировать свой интерес и его присутствие в Беларуси. На этом фоне для Кремля крайне важно заключить ряд соглашений с Александром Лукашенко, которые могут стать проблемой в беларуско-китайских отношениях. Например, таковыми могут быть соглашения об углублении сотрудничества таможенных органов. Своевременно, учитывая, что РФ последние месяцы начинает задерживать транзит ряда китайских товаров. Подключение к схеме Беларуси не столько важно с практической точки зрения (вагоны всё равно идут через РФ), как с политической. Ведь факт задержания по надуманной причине хотя бы одного груза — уже проблема для Минска. Второе направление — суто политическое. Путин в очередной раз может использовать Лукашенку как пугало для стран ЕС и США. Например, риторикой о размещении ядерного оружия, выставлением требований о "разоружении НАТО" и так далее. А это чувствительные темы для Китая (особенно ядерное оружие).

Американский фактор. Попытки официального Минска найти точки соприкосновения США, особенно активность, выходящая за рамки согласованных с Москвой направлении, пугает Владимира Путина. Включение Соединенных Штатов Америки в беларускую повестку, наряду с уже зафиксированным интересом и Китая, может создать конфигурацию, при которой Россия рискует потерять во влиянии на Беларусь. Вплоть до условного "узбекского" или "азербайджанского" кейсов. Поэтому для Кремля крайне важно продемонстрировать полную зависимость Лукашенко. Желательно в связке с унижением представителя Трампа. Именно поэтому встреча Путина Лукашенко, вероятнее всего, будет причиной задержки встречи Стива Уоткоффа со своими российскими визави. Американского посланника заставят подождать, не конкретизируя сроки ожидания. При этом новые вводные в виде "пожеланий" Кремля по условиям перемирия будут озвучены за несколько минут до начала российско-американской встречи. Второе направление, по которому будет давить — синхронизация внешней политики на американском направлении. И тут, как сказано выше, Лукашенку могут просто использовать для озвучивания ряда тезисов, неприятных (либо оскорбительных) для Трампа. Путин получается "не при чём", а возможные контакты (и договорённости) Минска и Вашингтона, как минимум, откладываются.

Есть и важная как для США, так и для КНР тема — калийные удобрения. На первый взгляд, сугубо экономический вопрос. Но недавно я уже делал тематический обзор: РФ теряла долю мирового рынка, но после 2022 года (в рамках зерновой сделки) добилась условий, когда российский калий не под санкциями, а беларуский под. Что позволяло давить на Минск с целью контроля его экспорта (либо объединения активов). Это давало бы Москве возможность контроля 40% мирового рынка удобрений. Но Минск, в рамках диалога с США, может предложить к разработке пока простаивающие (но готовые к работе) мощности, например, "Славкалия" – актива, которым до конца 2024 владел Михаил Гуцериев. Это же предложение — войти в капитал — Минск может сделать и для Китая. Вторая опция — СП по совместному сбыту удобрений. В случае такой сделки, особенно в случае присоединения к ней Китая, Россия теряет возможности определять цены на мировом рынке калийных удобрений. А также теряет возможность использовать тему удобрений в продвижении своих интересов государствах Африки. И наконец, при такой сделке для Соединенных Штатов Америки будет бессмысленно продолжать режим исключения из санкций для российских удобрений. То есть General License #6 становится предметом шантажа Москвы со стороны Вашингтона. В случае же если Российская Федерация получает контроль над белорусской калийной отраслью, Кремль де факто управляет 40 процентами мирового рынка. Естественно Лукашенко будет сопротивляться подобному варианту. Вопрос лишь в том, насколько хватит у него сил. А показательное втягивание Александр Лукашенко в риторику по российско-украинской войне и форматам мирных переговоров, сопровождающееся резкой и грубой риторикой в отношении США и европейских стран, существенно осложнит возможности официального Минска по проведению самостоятельной политики как на западном, так и на восточном направлениях.

Решение собственно беаруско-российских вопросов. В этом заинтересован Лукашенко в этом заинтересован и Путин. В первую очередь речь идёт о подписании документов еще более привязывающих беларускую экономику к российской. Для Александра Лукашенко это надежда сохранить объемы спроса на российском рынке в условиях политики бюджетной экономии в самой Российской Федерации. Для Владимира Путина это возможность не позволить официальному Минску эффективно пытаться искать балансиры российского экономического влияния. И, наконец, вопросы кадровой политики в Республике Беларусь. Ряд последних назначений в правительстве явно не вызывают восхищения в Кремле. Как и постепенная потеря влияния "силовым блоком" на процессы внутри страны. Соответственно есть смысл давить на Лукашенко для коррекции кадровых назначений в соответствии с интересами Путина.

В остальном ход визита можно будет назвать дежурным. Обмен заверений вечной любви, ряд подписанных, но не ратифицированных документов, откровения о необходимости построения нового миропорядка. Для Кремля главное продемонстрировать, что Беларусь безвозвратно находится в его орбите влияния. Для Лукашенко – не поругаться с Путиным и оставить себе возможности самостоятельного поиска решений на беларуско-американском и беларуско-китайском направлении.