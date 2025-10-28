Федеральная таможенная служба России не сможет выполнить план министерства финансов по таможенным поступлениям в федеральный бюджет на 2025 год. Это свидетельствует о системном ослаблении доходной базы российского бюджета, вызванное в частности санкционным давлением.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Что известно о поступлениях в бюджет РФ от ФТС

Глава ведомства Валерий Пикалев заявил, что вместо запланированных 98,8 млрд долларов США в бюджет поступит лишь 73,7 млрд долларов США. Это означает дефицит в 24,7 млрд долларов США, или более 25% от плана.

По состоянию на октябрь ФТС перечислила лишь 55,6 млрд долларов США. Даже с учетом ожидаемых поступлений до конца года показатель останется самым низким за последние пять лет.

Если сравнивать эти цифры с 2024 годом, когда таможенные сборы составляли 90,8 млрд долларов США, падение составит около 19%, или 17,3 млрд долларов США.

Каковы причины такой ситуации

Зафиксированное в РФ резкое сокращение таможенных платежей сигнализирует о системном ослаблении доходной базы российского бюджета. Снижение импорта из-за падения внутреннего спроса и сокращение экспорта под давлением санкционных ограничений привели к истощению импортно-экспортного потенциала экономики.

Правительство страны-агрессора пытается компенсировать потери за счет повышения налогов в 2026 году. Однако этот шаг неизбежно ударит по инвестиционной активности и промышленному производству, что только усилит риски рецессии.

Провал с таможенными поступлениями становится очередным индикатором глубоких структурных проблем российской экономики. Она теряет способность генерировать стабильные доходы даже за счет традиционных источников, отметили в СВР.

Как сообщал OBOZ.UA, доходы российского бюджета от экспорта нефти уже упали на 20%, а благодаря последним санкциям США против "Роснефти" и "Лукойла" в будущем они могут снизиться еще на 30%. Это свидетельствует о том, что РФ не смогла защитить свою экономику от западного давления.

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, российские власти всеми силами делают вид, будто экономика страны-агрессора выдерживает санкционное давление. Однако это далеко не так.

