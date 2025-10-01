Столб дыма виден издалека: в российском Ярославле вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Фото и видео

Россияне пожаловались на новую неприятность с российской нефтепереработкой, случившуюся в ночь на 1 октября. В этот раз приключилась она на НПЗ в городе Ярославль.

Видео дня

В районе предприятия вспыхнул мощный пожар, столб дыма видно издалека. Кадры с места появились в российских пабликах.

Что известно

Утром в среду в пабликах Ярославля появились кадры пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

"На НПЗ беда — пожар и огромный столб дыма", – жаловались в одном из российских Telegram-каналов.

При этом роспропаганда усиленно пыталась преуменьшить проблему. Так, как заметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, сначала местные СМИ распространяли сообщения, что на НПЗ якобы проводятся "максимально приближенные к реальности учения".

"Учения", заметил он, выглядели очень эпично.

"Повестка" изменилась после того, как факт пожара признал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он заявил о "техногенном характере" инцидента.

"Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением", – "утешил" жителей страны-"бензоколонки", уже столкнувшихся с дефицитом топлива, региональный чиновник.

По данным независимого российского издания ASTRA, горит "Ново-Ярославский НПЗ" (НЯ НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", ЯНОС, "Славнефть-ЯНОС").

"Согласно публичным данным, — нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России... Причины пожара пока неизвестны", – отмечено в сообщении.

В ASTRA также добавили, что ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром".

Анализируют кадры из Ярославля и украинские OSINT-исследователи.

Так, в Exilenova+ предположили, что горит установка ВТ-6.

Новость дополняется