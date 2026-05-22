Двадцать первое число прошло, а ничего так и не произошло. Предсказуемо, как и все предыдущие разы, крупнейшие за десятилетие ядерные учения россии прошли бесполезно: ни одной боеголовки, способной долететь до феста на Щекавице, в войсках не нашли. Поэтому просто натянули большой экран и через проектор прокрутили 3-д анимацию, как Украина превращается в атомный пепел. Потом раздали награды, тушенку и новые звания, и трубач просурмил "всем спать".

Видео дня

А вот с украинскими ударами по России дело обстоит несколько иначе. Наши постоянные атаки парализовали переработку нефти в Центральной России. Среди крупных НПЗ в центральной части страны, подвергшихся атакам, - заводы в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.

Reuters пишет: "Все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России были вынуждены полностью остановить или существенно сократить переработку после атак беспилотников в течение прошлых двух недель.

Полностью остановлен с 15 мая Рязанский НПК, с 17 мая - Московский НПЗ. НПЗ Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС), с прошлой недели работает на загрузке около четверти от номинала. Один из крупнейших в стране НПЗ Киришинефтеоргсинтез (мощностью 20 миллионов тонн нефти в год) полностью остановлен с 5 мая, еще один крупный завод - Нижегороднефтеоргсинтез (мощностью 17 миллионов тонн в год) подвергся атакам. Удалось ли этому НПЗ частично сохранить работоспособность, установить пока не удалось.

Суммарная мощность полностью или частично остановившихся предприятий превышает 83 млн тонн в год - около четверти нефтеперерабатывающих мощностей России. Совместно заводы обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива в стране. Часть остальных НПЗ, которые могли бы компенсировать потери, также работают частично или остановлены из-за аналогичных атак".

Что-то пошло не так на сумасшедшей бензоколонке. Где-то какой-то просчет в бизнесе, что ли.

Подытожу: интенсивность атак сейчас самая высокая за всю войну. Экспортные возможности российской нефтяной отрасли сокращены на 20%. Это означает, что не продан литр топлива из каждых пяти запланированных. Стоимость войны для россии растет.

И главное: рф не хочет остановить всю эту печальную сумму. А она же будет нарастать и нарастать, и никакая ИПСО по поводу интервью Мендель (кто знает, что оно такое вообще?) не остановит этот ивент. Это тот самый случай, когда есть у революции начало, нет у революции конца.

Рф доиграется с этой нефтью до того, что сразу после "Лебединого озера" по всем каналам, включая радиостанцию Судного дня, в выпуске новостей объявят, что "аказался наш атец не атцом а сукой", а вскоре после этого состоится Двадцатый съезд два-ноль, на котором Песков развенчает культ личности Путина и расскажет о перегибах на местах, и будет взят курс на уничтожение врагов России – зет-патриотов, которые мешают строить великую счастливую Россию и виновны в уничтожении 1,3 млн лучших сыновей аччизны.

Но произойдет это только в одном случае: если удары по России усилятся и станут еще более частыми. Это – единственный сценарий, другого не будет. Вынесена нефтяная отрасль и ВПК, потом – вся энергетика и логистика, потом вся промышленность – это единственный путь к новой, счастливой россии.