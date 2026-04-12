Сотни китайцев вышли на протест в российском Комсомольске-на-Амуре: чего добиваются. Фото и видео

София Закревская
Новости России
В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край России) утром в воскресенье, 12 апреля, на акцию протеста вышли китайске рабочие, занятые на нефтеперерабатывающем заводе. Они требовали свои зарплаты, выплаты которых задерживаются.

Об этом сообщил автор Telegram-канала "Касаткин пишет". Очевидцы рассказали "Осторожно, новости", что протест устроили рабочие из строительного городка компании "Петро-Хэхуа" рядом с местным нефтезаводом.

Они прошли через весь город. В руках у протестующих были плакаты с лозунгами на китайском, а также с обращениями к диктатору Владимиру Путину и главе "Роснефти" Игорю Сечину.

Глава города Дмитрий Заплутаев заявил, что, по словам иностранных работников, целью их акции стало привлечении внимания к ситуации с невыплатой зарплаты.

"Администрация города и правоохранительные органы ведут переговоры с китайскими рабочими. Я выехал на нефтезавод для проведения встречи с руководством завода и подрядчиком", – сообщил он.

Полиция и Росгвардия, которые дежурили на месте проведения акции, не задерживали протестующих.

Позже стало известно, что прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку соблюдения трудового законодательства "в связи с образовавшейся задолженностью по заработной плате на одном из предприятий города".

На место выехал прокурор Андрей Ольгин. Отмечалось, что при наличии оснований будет принят "комплекс мер прокурорского реагирования".

Как сообщал OBOZ.UA, в России 29 марта попытались организовать протесты против блокировок интернета. Никаких массовых митингов не было; тем не менее, на Болотной площади в Москве силовики задержали 13 человек, в Санкт-Петербурге – двух, в Калуге – еще двух, в Воронеже – одного.

