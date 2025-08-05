Нашли и 'наказали' свои: в Чечне похоронили трех кадыровцев, которых на Курщине забили до смерти российские военные

В Чечне в минувшие выходные похоронили троих кадыровцев, участвовавших в агрессивной войне России против Украины. Однако они были ликвидированы не Силами обороны, а своими же сослуживцами: кадыровцев забили до смерти.

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Причиной для расправы предположительно стало то, что оккупанты сбежали из расположения и скрывались, но их нашли и "наказали". Об этом пишет российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", специализирующийся на расследованиях относительно российских силовых структур и представителей власти.

Что известно

Сразу троих участников агрессивной российской войны в Украине похоронили в выходные в чеченском городе Гудермес. Умерли они на территории Курской области РФ несколькими днями ранее.

Один из погибших, Аюб с позывным "Сорока", был двоюродным братом командира полка полиции специального назначения имени Кадырова Замида Чалаева, отмеченного званием "Героя России".

При этом, по данным "ВЧК-ОГПУ", все трое кадыровцев были ликвидированы не на поле боя, они оказались дезертирами.

"Удивительны не военные потери, а обстоятельства, при которых погибли военные из Чечни. Близкие говорят, что все они были забиты до смерти. И сделать это могли только свои. Согласно бытующей версии, три военнослужащих после конфликтной ситуации, оставили расположение и скрылись на территории Курской области. Однако, их нашли свои и "наказали", – пишет паблик.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров едва не погиб в Турции. Он якобы потерял сознание, когда находился в море. Мы рассказывали, в каком состоянии находится "верный пехотинец Путина" сейчас и что не так с одним из его последних видео.

Слухи о том, что Кадыров тяжело, если не смертельно болен, циркулируют достаточно давно. Так, в мае этого года СМИ писали, что он ищет себе преемника из-за состояния здоровья. И список кандидатов – ограничен.

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