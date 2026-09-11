Сможет ли Россия отремонтировать поврежденные корабли "Буян-М", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров": что известно о повреждениях. Фото

Корабли российского оккупационного войска "Буян-М" и "Адмирал Эссен", по которым Силы обороны Украины ударили в ночь на 9 сентября, получили значительный урон; степень повреждения третьего судна – "Адмирала Макрова" – еще требует уточнения. Вероятно, враг попытается их отремонтировать, но сделать это будет непросто.

Видео дня

Об этом сообщил украинский военный портал Defence Express. Эксперты считают, что два из трех судов не смогут стать на ремонт в безопасное место.

"У РФ на самом деле есть запасной выход из Черного моря, несмотря на закрытый Босфор, но воспользоваться им могут далеко не все корабли", — говорится в статье.

Что известно о последствиях обстрела

Во время ударов по Краснодарскому краю РФ (в частности, по бухте Новороссийска) ночью 9 сентября украинские военные использовали дроны и ракеты "Нептун". Были поражены портовая и военная инфраструктура противника, в частности корабли "Буян-М", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макров".

Оба "Адмирала" являются фрегатами проекта 11356Р "Буревестник" ВМФ России и носителями ракет "Калибр". Еще один пораженный корабль – это "Буян-М", пока неизвестный малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

Спутниковые снимки подтверждают значительные повреждения "Адмирала Эссена" и "Буяна-М". В то же время "Адмирал Макаров" ранее уже был подбит дронами (кстати, как и "Адмирал Эссен").

Недавний удар по "Эссену" пришелся на переднюю часть надстройки, уничтожив мостик, ряд постов управления боевыми системами и агрегатами корабля. После попадания разгорелся пожар, то есть последствия довольно критические.

Что касается "Буяна-М", то после атаки его корма полностью раскручена. Именно в корме находятся машинно-энергетические помещения с дизельными силовыми агрегатами.

Это означает, что "Буян-М" вряд ли сможет куда-либо уйти своим ходом. В то же время отремонтировать подобное можно только на специализированном предприятии. Россияне могут попытаться отбуксировать судно по внутренним морским путям, считают в Defence Express.

"Это возможно из-за того, что осадка "Буян-М" составляет около 2,6 метра. А в случае, если будет принято решение восстановить корабль, в РФ смогут попытаться сделать это на "Зеленодольском заводе им. Горького" под Казанью, где "Буян-М" и строились", – рассказали авторы портала.

Переместить таким же образом "Адмирала Эссена" и "Адмирала Макарова" не получится, поскольку эти фрегаты имеют осадку 4,2–4,6 метра (в зависимости от источника), а это превышает глубину Волго-Донского канала (примерно 3–3,5 метра).

Именно поэтому оба российских ракетных фрегата, оставшихся в Черном море, не могут покинуть регион, ведь Босфор для российских кораблей закрыт. А единственное место, где их могут попытаться полноценно отремонтировать, – это оккупированный Севастополь, в котором Силы обороны могут попытаться повторно поразить суда.

Как писал OBOZ.UA:

– За первую неделю сентября Силы беспилотных систем нанесли удары по 34 энергетическим узлам на оккупированных территориях Крыма, юга и востока Украины. Эти атаки являются частью операции "Крымский рубильник off", которую СБС проводят с 6 июля.

– Пятый год полномасштабной войны наносит существенный ущерб бюджету страны-агрессора России, и это сказывается на ее экономике и других сферах. Дефицит федерального бюджета РФ уже достиг 5,8 триллиона рублей (67,87 миллиарда долларов или 2,5 процента ВВП России), и это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!