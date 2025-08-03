Смерч разнес пляж, а ливни затопили улицы: в Краснодарском крае РФ жителей готовят к эвакуации. Видео

В Туапсинском районе Краснодарского края непогода набирает обороты. Мощные ливни, смерчи, подтопления и оползни уже вызвали ряд чрезвычайных ситуаций.

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Синоптики заранее предупреждали о штормовом, и эти прогнозы оправдались с пугающей точностью. Кадры апокалипсиса публикуют российские Telegram-каналы.

Детали непогоды

Самые впечатляющие кадры были сняты в поселке Агой. Там смерч вышел на берег и буквально разнес пляж. Мощный ветер подхватил катамаран, выбросил его на сушу, и он чуть не упал на головы отдыхающих. Однако удар приняла на себя крыша пляжного здания, которая выдержала нагрузку.

Впрочем, еще больше поразило поведение туристов – даже на фоне смерча некоторые оставались на лежаках или фотографировали опасное явление.

В поселке Лермонтово из-за обильных дождей реки в горах вышли из берегов. Бурные потоки с грязью и обломками снесли один из мостов. Улицы превратились в реки, сирены оповещают о штормовом, жителей готовят к эвакуации.

Затоплены по меньшей мере три населенных пункта – Молдавановка, Новомихайловский и Дефановка. В этих селах вода реки Дефань достигла критических отметок.

Непогода затронула и туристическую инфраструктуру. Оползень сошел на платной трассе М-4 "Дон" в направлении Джубги. Из-за этого движение заблокировано, водителей перенаправляют по объездам через Новороссийск. Аварийные службы работают на месте, однако ситуация осложняется непрекращающимися осадками.

На Кубани до сих пор действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что сильные осадки могут продолжиться до конца 3 августа и в первой половине 4 августа. Особенно опасно на юго-западной территории Краснодарского края, в районе города Горячий Ключ, а также на Черноморском побережье от Анапы до Магры.

Что предшествовало:

К вечеру во вторник, 22 июля, мощный шторм накрыл Киев. Там непогода повалила деревья, а вместе с ними и строительный кран. К счастью, никто не пострадал.

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