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Смерч разнес пляж, а ливни затопили улицы: в Краснодарском крае РФ жителей готовят к эвакуации. Видео

Ольга Ганюкова
Новости России
5 минут
3,2 т.
Смерч разнес пляж, а ливни затопили улицы: в Краснодарском крае РФ жителей готовят к эвакуации. Видео

В Туапсинском районе Краснодарского края непогода набирает обороты. Мощные ливни, смерчи, подтопления и оползни уже вызвали ряд чрезвычайных ситуаций.

Видео дня

Синоптики заранее предупреждали о штормовом, и эти прогнозы оправдались с пугающей точностью. Кадры апокалипсиса публикуют российские Telegram-каналы.

Детали непогоды

Самые впечатляющие кадры были сняты в поселке Агой. Там смерч вышел на берег и буквально разнес пляж. Мощный ветер подхватил катамаран, выбросил его на сушу, и он чуть не упал на головы отдыхающих. Однако удар приняла на себя крыша пляжного здания, которая выдержала нагрузку.

Смерч разнес пляж, а ливни затопили улицы: в Краснодарском крае РФ жителей готовят к эвакуации. Видео
Смерч разнес пляж, а ливни затопили улицы: в Краснодарском крае РФ жителей готовят к эвакуации. Видео

Впрочем, еще больше поразило поведение туристов – даже на фоне смерча некоторые оставались на лежаках или фотографировали опасное явление.

В поселке Лермонтово из-за обильных дождей реки в горах вышли из берегов. Бурные потоки с грязью и обломками снесли один из мостов. Улицы превратились в реки, сирены оповещают о штормовом, жителей готовят к эвакуации.

Затоплены по меньшей мере три населенных пункта – Молдавановка, Новомихайловский и Дефановка. В этих селах вода реки Дефань достигла критических отметок.

Непогода затронула и туристическую инфраструктуру. Оползень сошел на платной трассе М-4 "Дон" в направлении Джубги. Из-за этого движение заблокировано, водителей перенаправляют по объездам через Новороссийск. Аварийные службы работают на месте, однако ситуация осложняется непрекращающимися осадками.

Смерч разнес пляж, а ливни затопили улицы: в Краснодарском крае РФ жителей готовят к эвакуации. Видео
Смерч разнес пляж, а ливни затопили улицы: в Краснодарском крае РФ жителей готовят к эвакуации. Видео

На Кубани до сих пор действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что сильные осадки могут продолжиться до конца 3 августа и в первой половине 4 августа. Особенно опасно на юго-западной территории Краснодарского края, в районе города Горячий Ключ, а также на Черноморском побережье от Анапы до Магры.

Что предшествовало:

К вечеру во вторник, 22 июля, мощный шторм накрыл Киев. Там непогода повалила деревья, а вместе с ними и строительный кран. К счастью, никто не пострадал.

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