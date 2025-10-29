'Скоро начнут взрываться сами': экономист обратил внимание на важный аспект работы российских НПЗ

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение 29 октября сразу двух нефтеперерабатывающих заводов, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров. Если оба фактора, сопровождающие атаки ВСУ по российским НПЗ, – системность и интенсивность – будут сохраняться, то уже вскоре мы будем наблюдать картину, как эти заводы начнут взрываться уже без помощи ВСУ.

А первый и главный фактор – системность украинских ударов по НПЗ России – довольно четко отслеживается, в том числе на примере последних указанных поражений. Об этом в новом выпуске OBOZ.TALK рассказал известный российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

Эксперт отметил важность систематичности ударов Украины по НПЗ врага.

"Сегодня, я так понимаю, были атакованы два завода в Ульяновской области (это не учитывая другие, не крупные НПЗ, которые также были поражены сегодня). То есть я вижу, что эта систематичность присутствует. Системность есть, в этом мы уже не сомневаемся. Теперь вопрос в интенсификации", – сказал он.

Почему это важно

Вячеслав Ширяев напомнил важный аспект работы любого НПЗ в экономической системе государства. Это непрерывность производства, которая в свою очередь обеспечивается плановыми ремонтами производственных линий.

Причем сейчас в РФ такие работы на НПЗ свернуты.

"Сейчас такие заводы вообще в России не идут на плановые ремонты, то есть то, что обеспечивает бесперебойную работу заводов и препятствует каким-то авариям, – все это свернуто. Никаких ремонтов, никаких реконструкций. Все работаем на износ день и ночь без оглядки на что-либо", – отметил он.

По словам эксперта, это "ненормальный режим для нефтепереработки".

"В какой-то момент он начнет уже давать о себе знать просто поломками, взрывами какими-то, которые уже никакого отношения к украинским дронам не будут иметь", – спрогнозировал Вячеслав Ширяев.

Таким образом, текущая стратегия украинских защитников в создании "критической нагрузки для системы нефтепереработки" врага, и эта работа, будучи системной и интенсивной, "даст уже полномасштабный топливный кризис, когда его уже ничем не закрыть", отметил он.

Что предшествовало

В ночь на 29 октября подразделения Сил обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода, задействованные в обеспечении российской армии. Под атакой оказались Новоспасский и Марийский НПЗ, а также Буденновский газоперерабатывающий завод.

Как сообщал OBOZ.UA, это не какие-то отдельные случаи. Еще ранее украинские дроны поразили ряд аналогичных стратегических объектов на территории России.

А 11 октября украинские дальнобойные дроны поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-УНПЗ" в городе Уфа в Башкортостане. Расстояние от государственной границы Украины до цели в Уфе составляет около 1400 км.

