'Талибан' полностью отключил интернет в Афганистане: названа причина

Радикальное исламское движение "Талибан", которое пришло ко власти в Афганистане в 2021 году, полностью отключило интернет в стране якобы для "соблюдения норм нравственности". Также наблюдаются перебои в телефонной связи.

Об этом сообщил проект NetBlocks, который следит за кибербезопасностью и управлением интернетом. 29 сентября он сообщил в X (Twitter), что "Афганистан сейчас переживает полный интернет-блэкаут".

Масштабное отключение произошло после того, как власти страны начали отключать оптоволоконные линии связи в нескольких провинциях, чтобы предотвратить "порок". The Guardian передает, что борьбу со всемирной паутиной талибы активизировали в сентябре этого года.

Сперва они ограничили высокоскоростной интернет. В последние несколько недель подключение было крайне медленным и прерывистым, но в итоге "Талибан" полностью отключил доступ к интернету для граждан.

Телефонные услуги часто предоставляются через интернет с использованием тех же оптоволоконных линий, особенно в странах с ограниченной телекоммуникационной инфраструктурой.

"Физическое отключение оптоволоконного интернета также приведет к отключению услуг мобильной и стационарной телефонной связи", – предупреждали ранее в NetBlocks.

"Может оказаться, что отключение доступа к интернету при сохранении телефонной связи потребует проб и ошибок", – добавили эксперты.

Что предшествовало

16 сентября представитель провинции Балх Аттаулла Заид заявлял, что интернет-ограничения связаны с приказом лидера. "Эта мера была принята для предотвращения порока. По всей стране будут реализованы альтернативные варианты для удовлетворения потребностей в подключении", – обещал он.

В то время аналогичные ограничения были зарегистрированы в северных провинциях Бадахшан и Тахар, а также в Кандагаре, Гильменде, Нангархаре и Урузгане на юге Афганистана.

Как писал OBOZ.UA, Международный уголовный суд в Гааге 8 июля 2025 года выдал ордера на арест двух ключевых фигур фактического руководства Афганистана. Верховного лидера "Талибана" Хайбатуллу Ахундзада и председателя Верховного суда режима Абдулу Хакима Хаккани подозревают в совершении систематических преступлений против человечности.

