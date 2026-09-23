"Самый простой путь": Згурец назвал "индикатор" мобилизации в России

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал признак, который может свидетельствовать о подготовке России к новой волне мобилизации. По его словам, таким сигналом станет решение российских властей провести сборы резервистов, что позволит привлечь около 140 тыс. человек.

Видео дня

Об этом Згурец рассказал в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV. Он отметил, что мобилизационные процессы в России фактически не прекращались.

"Для меня маркером будет то, объявит ли враг так называемый сбор резервистов. Это самый простой способ для противника увеличить численность личного состава. Речь идет о примерно 140 тыс. человек, которые могут усилить российские воинские части", — отметил Згурец.

В то же время возможность проведения более масштабной мобилизации в РФ будет зависеть от способности учебных центров подготовить необходимое количество новых военнослужащих.

По словам Згуреца, в настоящее время они могут готовить около 120 тыс. военных в месяц. Однако эксперт отметил, что пока это лишь планы, которые вряд ли удастся реализовать в ближайшее время.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия разрабатывает планы новой волны мобилизации в 2026–2027 годах, рассчитывая набрать по 300 тыс. человек ежегодно. По данным украинской разведки, общее число может достичь 600 тыс. человек. В первую очередь их планируют направить на доукомплектование соединений и воинских частей, участвующих в войне против Украины.

За первые семь месяцев 2026 года потери российских войск составили около 240 тыс. человек, по меньшей мере 140 тыс. из них — безвозвратные. За этот же период по контракту в российский оккупационный контингент привлекли 232 тыс. человек. Однако в регионах РФ темпы набора контрактников заметно замедляются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!