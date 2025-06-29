Рост Путина: как работают туфли с 'сюрпризом', которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ

Российский диктатор Владимир Путин снова засветился на людях в обуви, которая добавляет его росту как минимум 10 сантиметров. В сети туфли президента страны-агрессора уже давно в шутку прозвали "пынеходами".

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В Telegram-каналах распространили кадры, которые якобы сделаны во время пресс-конференции Путина по итогам визита в Минск в пятницу, 27 июня. На фото и видео диктатор снова появился в обуви странной формы, которая имеет характерный изгиб от пятки.

"Сегодня засветились те легендарные "пынеходы", которые придают Путину 10 сантиметров роста", – говорится в сообщении канала "Крымский ветер".

Создается впечатление, что российский президент ходит якобы на носочках, а вся обувь — сплошная платформа.

Как построены туфли с подъемом для низких мужчин, которые носит Путин

Обувь на каблуке у Путина видят не впервые, слухи о том, что он комплексует из-за своего низкого роста, ходят давно. Поэтому диктатор вынужден ходить в специальной обуви со скрытым внутри каблуком.

Главная фишка этой обуви в том, что в ней есть скрытый подъем внутри колодки – каблук, который вставлен между подошвой и специальной стелькой.

В сети можно найти примеры компаний, которые шьют такую обувь. Они утверждают: с ее помощью можно увеличить рост до 12 сантиметров "незаметно и мгновенно". Секрет увеличения высоты заключается во внутреннем наращивании обуви – удлинитель высоты сформирован так, чтобы поместиться в заднюю часть обуви.

В такой обуви нужно ходить буквально на носочках – это и объясняет странную походку Путина. Также доказательством того, что российский президент носит специальную обувь для повышения роста, служат десятки видео в сети, на которых это можно заметить даже невооруженным взглядом.

Какой рост у Путина и как используют постановку в кадре

Рост Путина – это едва ли не самая большая странность в истории РФ. Официальной информации об этом нет. Неофициально известно о 168 или 170 см. Однако есть данные и о том, что рост Путина может быть ближе к 152 см.

На некоторых фото диктатор держится на равных с людьми, рост которых перевалил за 170 см, но когда за объективом находится посторонний человек – Путин неожиданно скукоживается. Неуверенность привела к тому, что он не появляется на публике без обуви на высоком каблуке

Часто в Кремле используют фотошоп, чтобы добавить российскому президенту "вес" рядом з коллегами, которые явно выше его ростом. Кроме того, используют правильную постановку кадрах и каблуки.

К примеру, вот он идет рядом с главой КНР Си Цзиньпином. Путин надел ботинки на каблуке, хотя это ему не очень помогло.

А на этом фото Путин с президентом Сербии Александром Вучичем, рост которого почти 2 метра. Тут видно, какой на самом деле рост у Путина.

На одном из фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, рост которого 185 см, Путин кажется таким же высоким. Тут явно использован фотошоп.

Некоторые западные психологи уверены, что Путин страдает тяжелой формой "синдрома маленького человека". Пытаясь скрыть свой невысокий рост он становится жертвой насмешек: в сети "гуляет" миллионы мэмов про двойников, каблуки, фотошоп, но это не всегда помогает и вне Кремля Путин часто попадает в курьезные ситуации.

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