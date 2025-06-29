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Рост Путина: как работают туфли с "сюрпризом", которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ

Ольга Липич
Новости России
4 минуты
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Рост Путина: как работают туфли с 'сюрпризом', которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ

Российский диктатор Владимир Путин снова засветился на людях в обуви, которая добавляет его росту как минимум 10 сантиметров. В сети туфли президента страны-агрессора уже давно в шутку прозвали "пынеходами".

Видео дня

В Telegram-каналах распространили кадры, которые якобы сделаны во время пресс-конференции Путина по итогам визита в Минск в пятницу, 27 июня. На фото и видео диктатор снова появился в обуви странной формы, которая имеет характерный изгиб от пятки.

"Сегодня засветились те легендарные "пынеходы", которые придают Путину 10 сантиметров роста", – говорится в сообщении канала "Крымский ветер".

Рост Путина: как работают туфли с "сюрпризом", которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ

Создается впечатление, что российский президент ходит якобы на носочках, а вся обувь — сплошная платформа.

Как построены туфли с подъемом для низких мужчин, которые носит Путин

Обувь на каблуке у Путина видят не впервые, слухи о том, что он комплексует из-за своего низкого роста, ходят давно. Поэтому диктатор вынужден ходить в специальной обуви со скрытым внутри каблуком.

Video Preview

Главная фишка этой обуви в том, что в ней есть скрытый подъем внутри колодки – каблук, который вставлен между подошвой и специальной стелькой.

В сети можно найти примеры компаний, которые шьют такую обувь. Они утверждают: с ее помощью можно увеличить рост до 12 сантиметров "незаметно и мгновенно". Секрет увеличения высоты заключается во внутреннем наращивании обуви – удлинитель высоты сформирован так, чтобы поместиться в заднюю часть обуви.

Рост Путина: как работают туфли с "сюрпризом", которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ
Рост Путина: как работают туфли с "сюрпризом", которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ

В такой обуви нужно ходить буквально на носочках – это и объясняет странную походку  Путина. Также доказательством того, что российский президент носит специальную обувь для повышения роста, служат десятки видео в сети, на которых это можно заметить даже невооруженным взглядом.

Рост Путина: как работают туфли с "сюрпризом", которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ
Рост Путина: как работают туфли с "сюрпризом", которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ
Рост Путина: как работают туфли с "сюрпризом", которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ

Какой рост у Путина и как используют постановку в кадре

Рост Путина – это едва ли не самая большая странность в истории РФ. Официальной информации об этом нет. Неофициально известно о 168 или 170 см. Однако есть данные и о том, что рост Путина может быть ближе к 152 см.

На некоторых фото диктатор держится на равных с людьми, рост которых перевалил за 170 см, но когда за объективом находится посторонний человек – Путин неожиданно скукоживается. Неуверенность привела к тому, что он не появляется на публике без обуви на высоком каблуке

Часто в Кремле используют фотошоп, чтобы добавить российскому президенту "вес" рядом з коллегами, которые явно выше его ростом. Кроме того, используют правильную постановку кадрах и каблуки.

К примеру, вот он идет рядом с главой КНР Си Цзиньпином. Путин надел ботинки на каблуке, хотя это ему не очень помогло.

Рост Путина: как работают туфли с "сюрпризом", которые добавляют 10 сантиметров диктатору РФ

А на этом фото Путин с президентом Сербии Александром Вучичем, рост которого почти 2 метра. Тут видно, какой на самом деле рост у Путина.

Путин и Александр Вучич рост

На одном из фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, рост которого 185 см, Путин кажется таким же высоким. Тут явно использован фотошоп.

Путин и Эрдоган рост

Некоторые западные психологи уверены, что Путин страдает тяжелой формой "синдрома маленького человека". Пытаясь скрыть свой невысокий рост он становится жертвой насмешек: в сети "гуляет" миллионы мэмов про двойников, каблуки, фотошоп, но это не всегда помогает и вне Кремля Путин часто попадает в курьезные ситуации.

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