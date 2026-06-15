«Страна-заправка» признала свою неспособность производить качественный бензин: россиянам разрешили заправляться «бодягой»

Топливный кризис в России привел к тому, что нефтеперерабатывающим заводам разрешили поставлять на внутренний рынок автомобильное топливо с пониженными экологическими стандартами – и "Евро-3". Нефтяники смогут отклоняться от требований устаревшего класса "Евро-5", в частности в отношении содержания серы и других ключевых показателей.

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Об этом сообщили российские СМИ. Принятое еще осенью 2025 года решение должно было действовать до 1 мая 2026 года, однако впоследствии его вынуждены были продлить на фоне прогрессирующего дефицита – новый срок пока неизвестен.

Последствия для рынка и автолюбителей

Смягчение экологических норм направлено исключительно на внутренний российский рынок, чтобы хоть как-то перекрыть нехватку топлива. Однако, по оценкам экспертов и источников в отрасли, этот шаг не способен решить проблему полностью:

даже новые, заниженные стандарты качества являются слишком высокими для большинства российских мини-НПЗ , и их продукция не укладывается даже в увеличенные лимиты содержания серы, поэтому привлечь их к массовому производству не удалось;

, и их продукция не укладывается даже в увеличенные лимиты содержания серы, поэтому привлечь их к массовому производству не удалось; топливо с высоким содержанием серы и примесей способно частично смягчить локальный дефицит, но существенно вредит двигателям современных автомобилей, ускоряя их износ ;

; помимо падения объемов переработки, критической проблемой остается разрушение логистических цепочек – железная дорога и нефтебазы не успевают доставлять топливо в отдаленные регионы.

Масштабы топливного кризиса

Удары украинских дронов привели к тому, что в конце мая 2026 года почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены полностью остановить или критически сократить производство. Это спровоцировало цепную реакцию по всей стране:

в июне 2026 года сети АЗС в крупнейших городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, начали ограничивать продажу бензина в одни руки .

. Больше всего топливный голод затронул временно оккупированный Крым –, поставки бензина и дизеля туда фактически заблокированы из-за успешных атак Сил обороны Украины по логистическим узлам и автотрассе, соединяющей Крым с Ростовской областью РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, что в России одновременно с нехваткой бензина возник и дефицит авиационного топлива. В связи с этим в ряде российских аэропортов начали вводить ограничения на заправку воздушных судов.

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