Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что на боевое дежурство заступил первый полк, укомплектованный новейшей зенитно-ракетной системой С-500 "Прометей". В то же время неизвестно, где именно развернули новейшую систему.

Слова кремлевского чиновника приводят пропагандистские росСМИ. Никаких деталей Белоусов не сообщил.

Что сказал Белоусов

Развертывание "Прометея" должно улучшить возможности стратегической противоракетной обороны РФ.

"На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой С-500, способной поражать цели в ближнем космосе", – заявил министр, без уточнения наличия реального боевого применения самого комплекса.

О формировании нового подразделения зенитно-ракетных войск, получивших "Прометей", россияне заявляли еще в декабре 2024 года.

С-500 "Прометей" – что известно

Заметим, что российский зенитный комплекс С-500 "Прометей" начали разрабатывать в 2002 году, а официально его приняли на вооружение только в 2021 году – то есть, через 19 лет.

Согласно документации, комплекс способен перехватывать баллистические ракеты средней дальности и межконтинентальные баллистические ракеты на конечном участке траектории полета. Заявляется, что "Прометей" способен атаковать воздушные командные пункты, самолеты ДРЛО и низкоорбитальные спутники.

Основным направлением разработки стала унификация комплекса С-500 и его ракет 77Н6-Н/77Н6-Н1 со стационарным советским ПРК А-135 "Амур", который по сей день используется для противоракетной обороны Москвы от баллистических ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Андрей Белоусов заявил, что группировка российских войск "Запад" якобы в очередной раз захватила Купянск. Также он утверждает, что "обрушение обороны ВСУ неизбежно", но взамен его высмеяли мировые медиа.

