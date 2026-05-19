Россия усиливает принудительную вербовку мигрантов в ряды армии: в 'Атэш' раскрыли подробности

Страна-агрессор Россия наращивает принудительную вербовку мигрантов в свою армию. Случаи давления на иностранных граждан зафиксированы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны отметили, что такие действия России связаны с критическим дефицитом желающих добровольно отправляться на войну против Украины.

"Агенты движения "Атеш" передают информацию о частых случаях давления на иностранцев, которые работают или учатся в России, с целью их вербовки в ВС РФ", – говорится в сообщении.

В РФ фиксируют давление на мигрантов с целью пополнения армии

В РФ действует отработанная схема давления, в частности, миграционные органы МВД без предупреждения могут блокировать банковские счета и выдавать предписания о выезде из страны даже без фиксации нарушений со стороны человека. Параллельно против иностранцев нередко открывают уголовные производства по надуманным обвинениям.

После этого, как утверждается, людям предлагают "решить ситуацию" в виде подписания контракта на службу в армии, и часть из них соглашается. Чаще всего такая практика касается выходцев из стран Центральной и Восточной Азии, а также Африки.

"За всем этим стоит простая причина: добровольцев из России больше не хватает. Деньги как мотиватор работают все меньше, и Кремль переключился на тех, кому есть что терять – статус, документы, свободу. Открытая мобилизация россиян становится вопросом времени", – отмечается в сообщении.

В "Атеш" призвали иностранных граждан, находящихся в России, избегать любых контактов с российскими военными и покидать страну, ведь это поможет сохранить жизнь.

Напомним, в конце февраля Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях прошло уже более 200 агитационных встреч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!