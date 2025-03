Россия реорганизовывает подразделения БПЛА и делает ставку на милитаризацию молодежи – ISW

В стране-агрессоре России продолжают реорганизовывать отряды беспилотников в новые подразделения. Вероятно, это происходит в рамках текущих ее усилий по созданию собственных сил беспилотных систем.

Другие усилия Кремль направляет на милитаризацию российской молодежи ради перспективы формирования армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

В частности, экс-глава Роскосмоса и оккупационный так называемый сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин 25 марта объявил, что российские власти реорганизовали отряд "БАРС-Сармат" в одноименный центр специального назначения беспилотных систем.

Он также отметил, что центр "БАРС-Сармат" пополнился двумя новыми боевыми испытательными батальонами.

По данным ISW, российское минобороны начало работу по созданию отдельного подразделения для беспилотных систем в армии РФ в середине или конце 2024 года, реорганизовав неофициальные отряды операторов БПЛА в подразделения, контролируемые МО.

Кроме этого, российский диктатор Владимир Путин 26 марта во время встречи с правлением молодежной военно-патриотической организации "Движение первых" заявил, якобы с момента основания в 2022 году к ней присоединилось 11 миллионов человек.

"Кремль использует "Движение первых" для милитаризации общества в России и на оккупированной части Украины, в том числе среди детей, а глава правления организации Артур Орлов заявил, что она стремится привлечь до 18 миллионов участников до 2030 года", – указали в ISW на милитаризационные планы РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, власти РФ привлекают население на войну против Украины, существенно увеличивая финансовые выплаты за подписание первого контракта. Основной контингент российских "добровольцев" – это люди в затруднительном положении и радикальная молодежь, легко поддающаяся кремлевской пропаганде.

