Центральный банк России стал продавать накопленные за двадцать лет золотовалютные резервы. В этом году в первом квартале Москва продала около 21,8 тонны золота из собственных запасов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины. Из-за этого золотой запас государства-террористки сократился до 2305 тонн с дефицитом в госбюджете в размере 62 миллиарда долларов.

Отмечается, что продажа золота началась в ноябре прошлого года банкам, госкомпаниям и отдельным инвестструктурам. Выручку конвертируют в юань, поскольку доступа к твердой валюте через внешние рынки у Москвы нет.

Россия накапливала золото в течение 23 лет, закупив более 1900 тонн у валсных золотодобытчиков.

"Самые интенсивные волны накопления пришлись на 2008–2012 годы – более 500 тонн – и на 2014–2019 годы, когда к резервам присоединилось более 1 200 тонн. После 2020 года темп резко упал. Теперь вектор изменился окончательно", – говорится в сообщении.

Значительную часть операций составляют "своп-сделки", когда драгоценный металл идет под залог в обмен на краткосрочную ликвидность, превратившись в оперативный фининструмент в режиме ручного управления дефицитом.

Причиной в СВРУ считают то, что в этом году нефтегазовые доходы Кремля уменьшились, тогда как военные и соцрасходы до сих пор есть. Поэтому поскольку внешнего финансирования в долг нет, а внутренний долг России до сих пор растет, Москва решила прибегнуть к продаже золота, и в этом году может продать от 80 до 90 тонн золота.

"Бюджетный маневр сужается, а сам факт перехода к продажам фиксирует то, о чем Москва хотела бы молчать – финансовая устойчивость системы исчезла", – говорят в СВРУ.

Напомним, ранее представители Организации тюркских государств, в которую входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, пришли к выводу, что Россия больше не является гарантом стабильности. По данным СВРУ, Баку, Астана, Бишкек, Анкара и Ташкент договорились рассчитывать исключительно на собственные силы.

Как сообщал OBOZ.UA, социально-экономическая ситуация в государстве-террористе продолжает ухудшаться. Его экономика окончательно вошла в рецессию, в первом квартале 2026 года зафиксировано сокращение на 1,5% в годовом измерении – это худший показатель со времен введения масштабных западных санкций.

