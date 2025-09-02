Россия ни при чем? Песков сделал циничное заявление о неисправности навигации самолета фон дер Ляйен

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина отверг обвинения в причастности России к сбою GPS-сигнала во время посадки самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии. Дмитрий Песков опроверг это обвинение, назвав его "некорректным".

Слова Пескова цитируют пропагандистские российские СМИ. А в Болгарии выразили свою позицию к инциденту и заявлениям Кремля.

На запрос издания Financial Times о причастности России к неисправности навигации самолета фон дер Ляйен, Песков ответил однозначно:

"Ваша информация неправильная, а ваше утверждение некорректно".

Болгария прокомментировала заявление Кремля

В Болгарии, на территории которой произошел инцидент с самолетом фон дер Ляйен, ответили на слова Пескова.

Министр внутренних дел страны Даниэль Митов заявил, что словам России о непричастности к вмешательству в навигацию самолета с президентом Еврокомиссии не стоит верить. Он напомнил преславутое российское "тамнаснет"

"Москва отрицала, что в Крыму есть российские войска. Поэтому то, что говорит Российская Федерация, не имеет абсолютно никакого значения. Мы уже привыкли, что оттуда нельзя получить достоверную информацию. Мы должны проверить, что именно происходит", – сказал Митов.

Что предшествовало

В воскресенье, 31 августа, чартерный самолет президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Пловдив (Болгария) из-за массовых помех сигнала GPS. По данным болгарских властей, вероятной причиной инцидента стало вмешательство российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Во время посадки самолет не мог использовать навигационные системы и экипаж был вынужден ориентироваться по бумажным картам.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что Урсула фон дер Ляйен собственными глазами увидела ежедневные вызовы, угрозы от России и ее приспешников.

Подеста подчеркнула, что такие инциденты только усиливают необходимость инвестиций в оборону и поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу не доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Она подчеркнула необходимость усиливать коллективную оборону перед угрозой со стороны России.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что агрессия России против Украины и гибридные атаки Кремля представляют прямую угрозу безопасности всего Европейского Союза. По ее словам, Путин является "хищником", приспешники которого атакуют европейские общества.

