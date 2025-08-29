'Хищник, который атакует': фон дер Ляйен резко высказалась о Путине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что агрессия России против Украины и гибридные атаки Кремля представляют прямую угрозу безопасности всего Европейского Союза. По ее словам, диктатор Владимир Путин является "хищником", приспешники которого атакуют европейские общества, и Европа будет безопасна только тогда, когда безопасной будет ее восточная граница.

Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в пятницу, 29 августа, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиньой в Риге. Она, в частности, сказала, что риски, о которых предупреждала Латвия и другие балтийские государства, "к сожалению, оправдались".

"Жестокая война России против Украины продолжается уже четвертый год. Путин – хищник, и его прокси в течение многих лет атакуют наши общества гибридными методами – кибератаками, использованием мигрантов как оружия – это еще один пример", – сказала председатель Еврокомиссии.

Она призвала ЕС к "немедленной готовности" реагировать на эти угрозы и сообщила, что в рамках программы SAFE страны-члены уже полностью обеспечили финансирование для совместных закупок оборонных возможностей, необходимых Европе.

В этом – логика плана оборонной промышленности на 800 млрд евро. Частью этого плана является инструмент совместных закупок SAFE на 150 млрд евро.

"Весь Евросоюз должен осознать, что важно работать над готовностью – немедленной готовностью реагировать на растущие риски и угрозы. Мы достигли полной подписки на программу SAFE... Мы обеспечиваем Европу возможностями, которые ей больше всего нужны", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, совместные закупки предусмотрены в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, изучение киберзащиты и, конечно же, беспилотников.

"Я очень рада, что 19 государств-членов НАТО, включая Латвию, теперь запросили поддержку через SAFE. Многие государства-члены заявили, что также используют эти средства для поддержки украинской оборонной промышленности. Так что это настоящий европейский успех", – заявила глава Еврокомиссии.