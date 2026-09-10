В стране-агрессоре России военные госпитали уже давно переполнены. Поэтому российских захватчиков все чаще пытаются лечить в обычных гражданских больницах. Для тех из оккупантов, кому посчастливилось вернуться живыми, даже перепрофилируют целые отделения, которым предоставляют особый режим секретности. И таких "пациентов" в гражданских больницах становится всё больше и больше.

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Врачи в РФ жалуются на "пьяные дебоши, кражи и даже перестрелки" среди этих "пациентов". Об этом пишут оппозиционные издания страны-агрессора.

Закрытые лечебные отделения

В петербургскую гражданскую больницу им. Джанелидзе первые раненые солдаты поступили в июне 2024 года. В учреждении на базе палат реанимации и шоковой терапии открыли два лечебных отделения для участников войны. Отделения сделали закрытыми: попасть внутрь можно только по магнитным пропускам, а сотрудники этих отделений изолированы от остального персонала.

В одной из больниц Ярославской области, по словам медицинских работников, с 2024 года также работают два закрытых отделения для участников войны. Травматолог одной из городских больниц в Сибири рассказала, что врачи и медсестры отделений, где лежат "герои есвео", подписывают документы о неразглашении. Вся документация также засекречена. Как в тюрьме – "даже в истории болезни нет имени, фамилии и отчества, есть только номер".

Лежат прямо на полу

По словам петербургских медиков, такие закрытые отделения рассчитаны на 40 - 60 человек, однако там сейчас находится не менее 86 "пациентов". Дополнительных коек не хватает, поэтому "герои" спят на матрасах прямо на полу. И такая нехватка мест, утверждают врачи Петербурга, наблюдается не только у них, но и по всей стране.

Сейчас в России насчитывается не менее 58,3 тыс. коек в военных медицинских учреждениях. Поэтому неудивительно, что даже с учетом "гражданских коек" все равно "мест катастрофически не хватает".

Пьяные загулы "пациентов"

Медики рассказывают, что персонал больниц, мягко говоря, недоволен появлением "пациентов" с фронта – из-за "постоянных пьяных дебошей, краж и даже перестрелок". Так, в апреле в одной из петербургских больниц конфликт между двумя такими "героями есвео" закончился стрельбой, а в сентябре один военный ударил другого ножом в живот.

И это не единичные случаи.

"Пьянствуют, воруют, проституток вызывают. Иногда устраивают беспорядки. Дают кому-то деньги, и их пропускают… У нас в отделении телевизор украли, пошли продали и напились", – цитирует издание двух врачей из "обычной" Ярославской и "более культурной" Ленинградской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины только за последние сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1520 захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе уже составляют 1 млн 502 тыс. 390 человек.

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