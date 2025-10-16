Проблемы в топливно-энергетическом комплексе рф вызвали снижение нефтегазовых доходов бюджета рф за 9 месяцев 2025 года на 21%, при чем доходы за сентябрь 25 года по сравнению с сентябрем 24 года упали на 25%. Кроме атак на российские НПЗ на негативную динамику давили низкие цены на нефть на мировых рынках и увеличение дисконта на нефть URALS в портах РФ и Индии в результате санкционных пакетов ЕС и довольно эффективной политики давления на Индию Президента США Трампа. К этим проблемам бюджета 25 года следует добавить еще и акциз на сталь, выплату которого металлургам отложили на декабрь месяц.

Мінфін рф вже в 25 році недоотримає податкові надходження від вугільників, металургів, лісової галузі та целюлозо-паперових виробників. Компанії з усіх перелічених галузей навпаки вистроїлись в чергу, і бажають отримати не тільки податкові пільги, але й державне фінансування з бюджету. На минулому тижні НПЗ вдалось випросити особисто у путіна пільги по нарахуванню паливного демпферу до травня 2026 року.

Зазвичай спокійний бюджетний процес в рф зараз на федеральному рівні перетворився на цілковитий треш.

Депутати Держдуми, які мали б голосувати за цей треш, публічно почали сумніватись в планах по доходах від ПДВ на 2026 рік, а це один з ключових податків до державного бюджету. "Комітет Держдуми з контролю вважає, що у проекті федерального бюджету на 2026-2028 роки не розкрито наслідків зниження базової ціни на нафту, а також не дано оцінку впливу підвищення ПДВ на економіку та інфляцію". Є взагалі високі ризики того, що бюджет "паперового" тигра відправлять на доопрацювання відомству Сілуанова тільки через ПДВ.

Втім, не ПДВ єдиним. Екологічний комітет Державної думи також публічно виказав сумніви, що впродовж 3 років рф зможе отримати заплановані доходи від утилізаційного збору.

До самих росіян починає доходити, що уряд підсунув їм "формальний папірець", який фактично не буде виконаний, і картина 2025 року повториться. Нагадаю, що у 25 рік рф увійшла з плановим дефіцитом в 1,173 трлн рублів, в травні він був збільшений до 3,792, а у вересні затверджений на рівні 5,737 трлн рублів. За 9 місяців дефіцит склав 3,7 трлн рублів. З врахуванням, того що охолодження російської економіки прискорилось навіть за офіційною статистикою, то вересневий перегляд річного дефіциту точно був не останнім в цьому році.

Добре, що весь цей треш є публічним, оскільки від спостереження за ним падає настрій у російського бізнесу. Загальні настрої росіян демонструє виступ підсанкційного олігарха Олега Деріпаски, який публічно назвав бюджет Мішустіна "порядком заїждженою конякою". Від такого тупого проштовхування бюджетного папірця через Державну Думу вже другий тиждень падає й індекс Мосбіржі. Спочатку росіяни усвідомили, що їх очікує підвищення податків, а тепер стає очевидним, що навіть анонсоване підвищення податків не врятує їх у 2026 році, і путінській команді доведеться їх ще підвищувати вже у 26 році.

Не маю ілюзій: бюджет з правками – кривий і косий – протягнуть через Держдуму найближчим часом. В путінській росії по іншому не буває, там всі чиновники, депутати й олігархі рівні, оскільки всі є рабами єдиного царя. Те, що протягнуть кривий бюджет через Думу, то може воно і краще для України.

25 рік яскраво показав, що рф піддається тиску, як санкційному, так і силовому. Розширення санкцій та збільшення ударів по інфраструктурі рф можуть сильно погіршити реальний стан виконання бюджету росіян, та завести їх на шлях хронічної нестачі фінансування.