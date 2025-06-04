Уничтожение значительной части самолётов стратегической авиации России на аэродромах, расположенных за тысячи километров от линии боевого соприкосновения, в очередной раз демонстрирует: российская армия — не грозная сила, а несуразный миф, нелепый монстр, созданный путинской пропагандой для обслуживания диктаторского режима, умиления обывателя и запугивания соседей.

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В то же время активные операции украинских спецслужб на территории страны-агрессора подрывают ту основу, оседлав которую Путин узурпировал власть. Путин и его "вертикаль", об эффективности которой он твердит уже более двадцати лет, не способны гарантировать безопасность даже собственным гражданам. В самой стране — взрывы, поджоги, отстрел и подрывы сторонников режима, уничтожение стратегических объектов инфраструктуры. Горят военные заводы, нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива; взлетают на воздух мосты и аэродромы, включая элементы ядерной триады. Российским рыцарям плаща и кинжала куда легче преследовать и сажать 70-летних пенсионеров, открыто выступающих против войны, или героически обезвреживать подпольные организации подростков.

Тягу значительной части российского общества к "вставанию с колен" — через усиление армии, милитаризацию общественной жизни и демонстративное противостояние цивилизованному миру — Кремль не просто использовал. Он искусственно раздувал и направлял этот запрос, превращая его в фундамент одной из величайших афер последних десятилетий. Свободу искусно подменили иллюзией безопасности и трепета всего мира перед "русским оружием". Ещё в начале своего, по сути, пожизненного правления Путин уловил и начал подпитывать общественный запрос на реванш — реабилитацию провальных имперских амбиций. Он сознательно натянул на молодую, тогда ещё демократическую Россию, изношенную зловонную шкуру прежних режимов, внушив людям ложное чувство сопричастности, а порой — и соучастия в преступлениях диктаторов и павших империй. Поражения в Афганистане, крах СССР, позор чеченской кампании, когда генералы обещали "взять Грозный за два часа силами одного полка ВДВ", стали идеальной питательной средой. Именно на этой почве, политой кровью невинных жертв и крокодильими слезами доморощенных патриотов, проросла грандиозная мистификация. Её суть — банальное воровство под прикрытием величия.

Вместо реального усиления обороноспособности создавались мифы о "не имеющих аналогов" вооружениях — самолётах, танках, прочих "арматах", существующих лишь на бумаге или в виде единичных, сырых экземпляров.

К тому моменту общественное сознание уже было приучено измерять "величие" страны не количеством современных больниц, не качеством дорог или уровнем жизни, а числом единиц техники на параде, отчётами о "выпуске новейших вооружений" и рассказами о средствах "поражения живой силы противника".

Война в Украине развеяла этот миф. Даже в "священной" сфере — защите Родины — оказалось, что всё украдено. Современной бронетехники нет. На фронт выгребли советские запасы ржавого хлама времён Хрущёва. Реактивные системы вроде "Градов", "Смерчей", "Ураганов" пригодны только для ударов по площадям, в первую очередь — по жилым районам. Авиация — техника времён брежневского застоя, некоторые экземпляры эксплуатируются более 50 лет. Флот — корабли, помнящие портреты Сталина в кубриках. Военный бюджет — это засекреченное воровство.

После 2014 года расходы России на оборону выросли до астрономических величин: с 2,49 трлн рублей до 4,98 трлн рублей в 2023 году. Около 40% всех федеральных затрат уходит на войну. С 2022 по 2025 годы на оборону планируется потратить около 600 миллиардов долларов США. Эти расходы максимально засекречены — чтобы скрыть масштаб коррупции, фиктивных разработок и несуществующих производств. В 2024 году общие военные расходы России превысили оборонные бюджеты всех стран ЕС вместе с Великобританией. На деле же "специальная военная операция" началась задолго до 24 февраля 2022 года. Это была операция по хищению бюджетных средств и обогащению кремлёвского окружения.

Война в Украине лишь продемонстрировала: "вторая армия мира" — миф, рассыпавшийся при первой проверке реальностью. К четвёртому году полномасштабной войны в российском обществе так и не возникло ни одного массового запроса: "Куда делись триллионы, потраченные на армию?" Ни от "патриотов", ни от парламентских партий, ни от так называемой системной оппозиции. Видимо, покупки бронежилетов, раций и касок за счёт самих солдат, идущих в мясные штурмы, снимают все вопросы.