Разведка Британии объяснила, почему Россия сделала ставку на милитаризацию молодежи

Страна-террорист Россия сделала ставку на милитаризацию молодежи, чтобы содействовать большей поддержке по неспровоцированной агрессии против Украины. В школах РФ наблюдается рост количества материалов, пропагандирующих поддержку так называемой "СВО" и пророссийских нарративов.

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Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за 21 апреля. Таким образом, Кремль пытается закрепить агрессивную, экспансионистскую идеологию русского национализма как часть государственной политики на длительный период.

"Российская система образования, скорее всего, становится все более политизированной, милитаризованной и идеологически управляемой в соответствии с более широкими целями российского государства. Это продолжает тенденцию, которая заметно усилилась после незаконного вторжения России в Украину в 2022 году", – отмечается в материале.

В статье британская разведка ссылается на независимое российское СМИ "Верстка", информирующее об усилении присутствия в школьной программе материалов, пропагандирующих так называемую "специальную военную операцию", антизападные настроения, советскую литературу и пророссийские военные тексты патриотического толка. В частности, известно о случаях, когда российские власти распорядились изъять любые упоминания об Украине из школьных учебников.

Вероятно, Кремль пытается использовать образовательную систему для формирования более милитаризованного и националистически настроенного общества. В "Молодежной стратегии до 2024 года" подчеркивается важность повышения престижа военной службы и поддержки молодых военнослужащих и их семей.

Совершенно очевидно, что целью является усиление поддержки агрессивной против Украины и поощрение большего количества молодых людей к службе в армии, которая несет большие потери.

"Эти усилия также направлены на то, чтобы привить российской молодежи неприятие законодательно установленной и международно признанной основы нации и суверенитета Украины", – говорится в статье.

Напомним, по информации британской разведки, с начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла около 920 тыс. человек. Причем только с начала 2025 года путинские войска понесли примерно 138 тыс. потерь.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее разведка Британии сообщала, что потери России на фронте в Украине стали самыми большими для нее со времен Второй мировой войны. Однако диктатор Владимир Путин и военное руководство РФ готовы терпеть их, поскольку ставят свои цели выше жизни русских солдат.

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