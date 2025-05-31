Украинские разведчики перехватили разговор россиянки, которая не может поверить в масштаб ударов украинских беспилотников по оборонному заводу в Саранске. Этот город находится более чем в 600 км от украинской границы – но удар оказался точным и разрушительным.

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Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В разговоре женщина с ужасом рассказывает: как только началась атака, все вокруг начали паниковать и не знали, что делать.

Люди были напуганы звуками взрывов и гулом беспилотников, которые разносили разрушения по всему предприятию.

"МЧС-ники прислали сообщение об атаке беспилотников. Уе**али в завод и раз**бали половину Саранска", – говорит россиянка, добавляя, что масштаб повреждений оказался значительным и сильно повлиял на инфраструктуру города.

Еще большей проблемой для жителей Саранска стало отключение интернета. Из-за этого россияне остаются без какой-либо информации о происходящем, что усиливает страх и неопределенность.

"Вчера опять отключили интернет нах**. Сегодня, бл**ь, ничего нет. Что там происходит – х** его знает", – жалуется местная жительница.

Разведки отмечали, что за каждое военное преступление против украинского народа получит справедливое возмездие.

Напомним, 5 апреля россияне подтвердили атаку украинских беспилотников на завод "Оптиковолоконные системы" в Саранске – единственное в России предприятие, производящее кабели для управления БПЛА на фронте. Взрывы начались около 2:20 ночи и продолжались несколько часов, нанеся значительные разрушения. Местные жители зафиксировали по меньшей мере десять взрывов и наблюдали пожар на территории завода.

Через месяц, в ночь на 7 мая, по Саранску был нанесен новый удар. На этот раз пострадали два объекта – "Сарансккабель" и "Сарансккабель-Оптика", также изготавливающие оптоволоконные кабели для военных нужд.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что повреждение этих предприятий может привести к остановке производства, что значительно ослабит возможности российской армии в сфере военной связи и управления беспилотниками.

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