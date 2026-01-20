ПВО бьет по своим: в Краснодарском крае россияне зафиксировали пуск ракет и траекторию полета в жилые дома. Видео

В российском Афипском, Краснодарский край страны-агрессора, вечером 20 января прогремели взрывы. По предварительной информации, ракета противовоздушной обороны попала в жилую многоэтажку города.

Местные власти еще никак не прокомментировали взрывы в городе. Однако OSINT-сообщество в Exilenova+ собрало ряд ярких видео, которыми в Афипском обмениваются горожане.

Что именно происходит в 15 километрах от Краснодара, местные понимают плохо. Согласно большинству их предположений, здание якобы атаковали украинцы – причем в версиях фигурируют как дроны украинских защитников, так и ракеты (даже уже известная россиянам ракета "Фламинго").

На самом деле это именно российская ракета системы ПВО попала в жилую многоэтажку в городе – во время объявления воздушной тревоги в регионе.

Что могло быть целью

Афипский – посёлок городского типа в Северском районе Краснодарского края страны-агрессора, расположен в 15 км юго-западнее Краснодара, на левом берегу реки Афипс. Железнодорожная станция Афипская находится на линии Краснодар-Новороссийск.

Прежде всего Афипский известен своим нефтеперерабатывающим заводом. Он считается крупнейшей составляющей промышленности всего района (завод контролируется ООО "Базовый элемент").

Именно указанный нефтезавод мог быть потенциальной целью украинских дронов.

Однако в Афипском также работает так называемый "мотороремонтный завод", который в последние годы начал работать на российскую военную машину.

Что предшествовало

Так или иначе, Афипский НПЗ уже не впервые был целью для украинских защитников. Отметим, что последний раз Украина напоминала о себе в этом городе в ноябре прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Службы безопасности Украины в течение всего 2025 года провели ряд успешных операций на территории РФ и ВОТ Украины. В результате слаженных действий украинских защитников россияне потеряли системы ПВО на сумму в четыре млрд долларов – об этом нас проинформировали собственные источники в СБУ.

Напомним, как на Запорожском и Донецком направлениях подразделения Сил беспилотных систем Украины нанесли серии высокоточных ударов по противовоздушной обороне российских оккупантов. В результате боевой работы было уничтожено сразу три ключевых элемента ПВО врага.

