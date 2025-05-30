"Путлер капут": в России запретили мемы, которые сравнивают Путина с Гитлером. Фото

В России официально запретили интернет-страницы, на которых публиковали мемы со сравнениями кремлевского диктатора Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Такое решение принял Кировский районный суд Омска, признав изображения опасными для государственной безопасности.

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Под запрет попали 12 интернет-страниц с фото российского диктатора, на которых ему дорисовали усы и прическу, напоминающие образ фюрера. Также были заблокированы мемы и фото с протестных акций, где использовались надписи вроде "Путлер капут", пишет "Верстка".

В суде признали, что такие изображения вредят интересам России, формируют у граждан протестные настроения и могут побуждать к преступлениям. Именно поэтому было запрещено 12 страниц на разных сайтах, где содержались картинки и плакаты с подобным содержанием.

Среди заблокированных были даже кадры из комедийного фильма "Гитлер капут!" с Павлом Деревянко, которые оказались на тех же страницах. Еще одним примером стала фотография с митинга, где женщина держала плакат с надписью: "Путлер, выпей яд, пока не угостили свинцом".

Под запрет также попали другие изображения с Путиным. Например, одна из картинок в формате обложки журнала "Крокодил" с подписью: "В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно".

Запрет также касается изображения, где диктатор держит револьвер возле головы с подписью: "Как спасти Россию от позора".

Суд считает, что даже сатирические или художественные изображения с Путиным могут представлять угрозу и иметь "экстремистский характер". Также отмечается, что они "негативным образом сказываются на интересах общества и государства, побуждают неопределенный круг лиц к совершению террористической деятельности, преступлений и способствуют их совершению".

Это далеко не первый случай в России, когда российские суды вмешиваются. Ранее в Новгородской области РФ оштрафовали местного жителя за изображение лягушонка Пепе в радужном парике, которое трактовали как символ ЛГБТ-движения.

Как сообщал OBOZ.UA, на кремлевского диктатора Владимира Путина пытаются влиять как минимум две группы лиц, подходы которых кардинально отличаются. Речь идет об условных "группе войны" и "группе бизнеса".

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