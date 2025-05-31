Переговорное раздорожье

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Стамбульский процесс снова выходит на передний план попыток остановить бойню, которую учинила Россия против суверенной Украины. После телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским 30 мая президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлениями о том, что обсуждение возможного прекращения огня во время второго раунда переговоров на его территории способно стать важным этапом в продвижении мирного процесса. Переговоры делегаций в расширенном формате должны стать прелюдией к установлению прямого контакта между Зеленским и Путиным. Медлить с указанным дело нельзя.

В контексте озвученного следует упомянуть, что для Эрдогана внешнеполитические успехи сейчас крайне важны для упрочения его позиций. Особенно, если учитывать вероятное наличие у его команды планов по сохранению президентской должности после 2027 года. С этой целью готовятся конституционная реформа для обнуления его сроков на посту президента Турции. Если Россия и Украина прислушаются к Эрдогану, то это резко повысит его глобальный рейтинг, и сделает турка вровень с президентом США Трампом.

Успехи Белого дома по теме продвижения устойчивого мира в Украине пока малоубедительны. Даже перемирием пока не пахнет. Именно поэтому Трамп все больше и больше охладевает к тематики российско-украинской войны, в том числе по причине тупика в торговой битве с Китаем. Одновременно, попытки Вашингтона ослабить ЕС в военном плане, наоборот обернулись в программу его перевооружения ReArm Europe, к которой уже присоединилась Канада. Немецкий канцлер Мерц даже пообещал поставить Киеву ракеты Таурус дальностью до 500 км, обнуляя смысл любых затей Москвы по созданию "буферных, санитарных, защитных и прочая зон" на украинской территории.

Путин злится, это заметно по его лихорадочным попыткам наступления в Сумской области, где ГШ ВС РФ гластится отсутствие возможностей Украины оказывать сопротивление. Конечно Путина окрыляет вытеснение ВСУ из Курской области, куда великий вождь смог намедни прокрасться, как вор. Даже легенда была придумана, дескать вертолет с Путиным атаковали вражеские БПЛА, но он твердо завершил свою курскую командировку.

Дела у "героя" Курщины вообще идут плоховато. Трамп сильно разочарован в медлительности, вероломности, шкурности хозяина Кремля, и рассматривает подготовку новых антироссийских санкции, как способ привести Путина в чувства. Он, чувствуя в себе уверенность, что будет править страной до смерти, особо никуда не спешит, и этим делает Трампу нервы. Ведь ему то как раз нужны быстрые и обширные решения. А то вот даже Эрдоган его подрезает в украинском вопросе. Не солидно. Кроме того, Трамп начинает кусать локти о того, что рано побил горшки с европейцами. Теперь его пыл остывает и он уже хочет восстановления евроатлантической солидарности, ведь игры с диктаторами ничего дельного не приносят. Как говорится ни душе, ни сердцу.

Следующий красный флаг для Путина – масштабы военных потерь на украинской территории. Цифра совокупных безвозвратных людских утрат российской армии уже приближается к 1 миллиону! Просто гений демографии, тут и говорить ни о чем не нужно – Володька Руссоубийца, ради реализации в жизнь дугинского геополитического бреда. Оказывается по мнению бородатого сумасброда Россия три года ожесточенно не с теми сражалась. Враги не украинцы, не американцы, а некие неназванные сущности "иной природы". Так можно путем словесных игр выйти на самих себя!

Как видно все в конце-концов приблизилось к некой точке на раздорожье. Путину нужно либо дальше идти на эскалацию и одобрять плохо подготовленный очередной летний накат на украинские позиции, или реально делать шаги к мирному решению. Время для игры в наперстки истекло. Пора сделать самое страшное для Путина – взять на себя всю ответственность за учиненную бойню!