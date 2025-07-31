Обращение Путина отменили, даже не начав: подробности

В четверг, 31 июля, российский диктатор Владимир Путин должен выступить с заявлением. Его главным "месседжем" будет ответ на недавние угрозы президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его цитируют российские СМИ.

Впрочем, позже, стало известно, что обращения диктатора Путина сегодня не будет. В частности, он делал заявление для СМИ после российско-лаосских переговоров, но там ни слова не было ни об Украине, ни о Трампе.

"В пятницу, 1 августа, в Россию должен прибыть президент Беларуси Александр Лукашенко. Возможно, что-то прозвучит на их встрече", – сообщают СМИ РФ.

Что предшествовало

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американские чиновники на этой неделе контактировали с чиновниками из окружения российского диктатора Владимира Путина. Представители США надеялись достичь прогресса по прекращению огня, однако не увидели его в намерениях россиян.

Как сообщал OBOZ.UA:

29 июля президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на прекращение огня в Украине.

Накануне, 28 июля, Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным.

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