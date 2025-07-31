'Не видим прогресса': Рубио рассказал о новых переговорах с окружением Путина

Американские чиновники на этой неделе контактировали с чиновниками из окружения российского диктатора Владимира Путина. Представители США надеялись достичь прогресса по прекращению огня, однако не увидели никакого прогрессав намерениях россиян.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio. Он прокомментировал итоги переговоров с окружением Путина.

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп ждал уже более шести месяцев и делал все возможное для того, чтобы война в Украине завершилась.

"Мы продолжаем контакты с российской стороной – буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, у нас был разговор. Не с Путиным, а с некоторыми высокопоставленными чиновниками Путина – в надежде достичь какого-то понимания на пути к миру. Но мы не увидели никакого прогресса", – рассказал госсекретарь.

Рубио отметил, что Трампа больше всего беспокоит, когда он после хороших телефонных разговоров с представителями РФ, "где все как бы утверждают, что да, мы хотели бы видеть конец войны", он включает новости и видит, что Россия разбомбила очередной украинский город, который расположен далеко от линии фронта.

"Поэтому в какой-то момент ему придется принять решение: стоит ли дальше пытаться договариваться о прекращении огня, если одна из сторон в этом не заинтересована", – добавил госсек США.

По его словам, у Трампа есть много вариантов давления на Россию. Он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, поскольку это значительная часть доходов Москвы. Также возможны санкции на банковский сектор, "которые также были бы очень мощными".

"Повторю: мы надеемся этого избежать и найти путь, который приведет к прекращению боевых действий. Мы открыты к различным сценариям, но лучший путь – это прекратить стрельбу и начать говорить. Но пока что, по крайней мере на наш взгляд, российская сторона не проявляет искреннего интереса к достижению этой цели", – сказал Рубио.

Также он подчеркнул, что Трамп "не намерен ждать вечно".

Как сообщал OBOZ.UA:

29 июля президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на прекращение огня в Украине.

Накануне, 28 июля, Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным.

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