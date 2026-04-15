Путин в шаге от карт-бланша на использование армии 'для защиты граждан РФ' по всему миру: что происходит

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который позволяет президенту использовать вооруженные силы за пределами страны. Решение было принято 14 апреля во время заседания нижней палаты парламента РФ. Инициатива предусматривает возможность применения армии для защиты россиян, оказавшихся под преследованием иностранных судов.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте Госдумы РФ. Информацию также обнародовало издание Deutsche Welle, которое обратило внимание на детали голосования и содержание документа. В материале указано, что "за законопроект проголосовали 413 депутатов, против и воздержавшихся не было".

Расширение полномочий

Законопроект предусматривает, что президент РФ может принимать решение о так называемом экстерриториальном использовании вооруженных сил. Речь идет о случаях, когда граждане России подвергаются аресту, содержанию или уголовному преследованию по решениям иностранных или международных судов, в которых РФ не участвует.

В пояснительной записке к документу авторы признают, что действующее законодательство уже возлагает на президента обязанность защищать граждан страны. Но, как они уточняют, новые поправки принимаются "в развитие этой нормы". И тут возникает вопрос – какие именно ситуации могут стать основанием для применения армии. В документе этого прямо не объясняют.

Юристы, которых опросило российское агентство РБК, предполагают, что речь может идти о трибуналах, созданных отдельными государствами или международными объединениями. А эксперты, с которыми общался "Коммерсант", допускают другой вариант – законодательное оформление защиты судов так называемого теневого флота.

Голосование и детали

За законопроект проголосовали 413 депутатов Госдумы. Ни один парламентарий не выступил против и не воздержался. Это фактически означает полную поддержку инициативы на первом этапе рассмотрения.

Документ подготовило Министерство обороны РФ. В нем уточняется, что действие новых норм распространяется только на те судебные органы, где Россия не участвует, и компетенция которых не базируется на международных договорах с РФ или резолюциях Совета Безопасности ООН.

В то же время в тексте законопроекта нет конкретного перечня ситуаций, когда такие полномочия могут быть применены. Это оставляет широкий простор для трактовки, но сами авторы инициативы деталей не раскрывают.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что российские военные корабли стали сопровождать танкеры из состава "теневого флота" через пролив Ла-Манш. Этому предшествовало заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера захватывать нефтеналивные суда РФ, если они будут проходить в британской акватории.

8 апреля, вдоль южного побережья Великобритании зафиксировали фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович", который эскортировал два подсанкционных танкера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!